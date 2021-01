La Rai taglia Un posto al sole? "Via altri volti eccellenti"

" L’uscita di Marina non è stata una mia scelta. Se Marina, tornerà e quando io questo ancora non lo so, l'unica certezza è la sua partenza ". Così Nina Soldano, attrice che da oltre 17 anni vestiva i panni di Marina Giordano in Un posto al sole, ha annunciato il suo addio alla popolare soap di RaiTre. Una conferma dopo le indiscrezioni trapelate a inizio anno e dopo la scena di addio andata in onda il 7 gennaio scorso.

Come se avessero tolto Brooke Logan Forrester da Beautiful... Inammissibile", "Rivogliamo Marina", "Davvero furbi come garibuia a togliere il personaggio femminile più importante e centrale della serie (può essere amato o odiato ma è quella che da quasi 20 anni tiene banco nelle trame)

La notizia dell'uscita di scena della Giordano dal cast della fiction partenopea - che da oltre quindcii anni tiene incollati al piccolo schermo oltre due milioni di telespettatori - ha scatenato una vera e propriasui social network. I fan della soap si sono schierati in difesa dell'attrice e del suo personaggio, chiedendone il reintegro quanto prima, disposti addirittura a lanciare unacontro la Rai: "". Che Nina Soldano fosse pronta a lasciare il set sembra però fosse nell'aria già da tempo.

Secondo quanto riportato da Fanpage, l'attrice originaria di Pisa, non avrebbe trovato un nuovo accordo economico legato alla scadenza del suo contratto. " È da tempo che tra l'attrice e la Fremantle, la società che produce la soap opera, si dialogava per cercare di rinnovare l'accordo sulla base di nuove condizioni economiche che – così come ci rivela una fonte interna vicina alla produzione – non sarebbero state ritenute accettabili dall'attrice ". Insomma la Soldano avrebbe rifiutato la nuova offerta della casa di produzione di Un posto al sole che, in seguito alla pandemia da coronavirus, avrebbe deciso di rivedere i costi della soap, partendo dai compensi dei protagonisti.

E così ecco spuntare l'ennesima bomba: altri volti noti della fiction sarebbero pronti a lasciare il cast e la storia. L'anticipazione arriva sempre da Fanpage, che spiega come la produzione si sia vista costretta a far quadrare i conti e che questo li avrebbe costretti a "tagliare" altri personaggi eccellenti: " Un paio di personaggi eccellenti, di quelli che hanno fatto la storia di questa soap, potrebbero presto uscire di scena. Uno tra tutti, prossimo a uscire, è tra quelli che già più volte è entrato e uscito dal mondo di Un posto al sole ".