Il principe Andrea è furioso. "L’Fbi non mi ha mai contattato"

Una fonte vicina al principe Andrea ha rivelato che il duca di York sarebbe furioso per le illazioni sulla sua mancata cooperazione nell'ambito dello scandalo Epstein, in qualità di testimone chiave. Dopo aver negato le accuse di Virginia Giuffre, di aver avuto rapporti sessuali con lei quando era minorenne, il duca aveva affermato di voler dare il suo contributo alle indagini.

La Giuffre, che sostiene di essere stata una delle “ schiave sessuali ” di Epstein, ha rivelato che Andrea è stato uno dei più intimi amici del magnate deceduto. Motivo per cui il reale è finito sotto la lente d’ingrandimento degli inquirenti, che ora chiedono a gran voce che racconti ciò che sa sui traffici illeciti dell’amico. In particolare, la Giuffre e la sorella di un’altra vittima del finanziere, ora scomparsa, hanno chiesto che il duca venga estradato negli Stati Uniti per testimoniare sotto giuramento.

Ad aggravare la posizione del principe, uno dei legali coinvolti nelle indagini aveva affermato che l’Fbi ha ricevuto “ zero collaborazione ” dal reale, il quale non avrebbe mai richiamato gli inquirenti. Ma ora un insider rivela che in realtà le cose non sarebbero andate così. Andrea sarebbe “ arrabbiato e sconcertato ” per quanto rivelato dall’avvocato americano. " Il duca è più che felice di parlare con l’Fbi, ma non è ancora stato contattato da loro” , ha rivelato la fonte al Mirror.

“ È arrabbiato per come è stato dipinto e sconcertato da ciò che è stato detto a New York” , prosegue l’insider riferendosi alla conferenza tenutasi nella Grande Mela, riguardo alle indagine sul caso Epstein. In quell’occasione l’avvocato Berman avrebbe accusato il duca di mancata collaborazione.

Quale delle due versioni sarà quella vera? Il principe ha sempre negato tutte le accuse contro la sua persona, assicurando la sua partecipazione nelle indagini. Se al contrario, avesse ragione Berman, le vittime e gli inquirenti si chiedono il motivo della reticenza di Andrea a collaborare. Lisa Bloom, avvocato di una delle vittime del finanziere, intervistata da Sky News ha affermato: “ Abbiamo scoperto che Andrea non ha collaborato. Perché non vuole parlare? Questa è la domanda giusta. Cosa sta cercando di nascondere? Di cosa ha paura?”.