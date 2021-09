Il principe Andrea vuole risposare Sarah Ferguson?

Il cerchio della giustizia si sta chiudendo intorno al principe Andrea. Lo scandalo Epstein, le accuse di stupro da parte di Virginia Giuffre, l’imbarazzo della royal family, il ritiro dalla vita pubblica, la notifica della denuncia avvenuta tra le polemiche. Macigni che hanno travolto il duca di York, mandando a rotoli la sua vita. Responsabilità da cui non può più fuggire. In tutto questo caos, però, sembra che il figlio prediletto della Regina abbia trovato il tempo di esprimere un desiderio per il suo futuro: risposare Sarah Ferguson.

“L’uomo migliore del mondo”

Fergie è sempre stata dalla parte dell’ex marito. Non gli ha mai fatto mancare il suo sostegno, perfino nelle ore più buie. Il magazine Hello riporta le parole pronunciate da Sarah Ferguson durante il viaggio in Polonia, avvenuto all'inizio del settembre 2021, per promuovere il suo ultimo libro: “Quando ho sposato il principe di cui ero innamorata ho preso un impegno a cui non verrò mai meno, qualunque cosa accada. La gente mi dice: ‘siete divorziati’. Divorziati, non divorziati…Cosa cambia? Quello che conta è il mio cuore”. La duchessa di York ha anche ricordato che il giorno del suo matrimonio, il 23 luglio 1986, “è stato uno dei più belli della mia vita”.

Già nel 2015 la Ferguson ha difeso il principe Andrea in maniera molto più esplicita, convinta della sua innocenza, dichiarando: “È un grande uomo, il migliore uomo del mondo”. Una devozione, quella di Sarah Ferguson, che va oltre gli errori e i guai del principe. In un’intervista su ITV lo scorso agosto fa la duchessa ha persino evidenziato: “Andrea è un grande uomo, un ottimo padre e un amico meraviglioso. Siamo in perfetta sintonia. Sono al suo fianco e ci resterò per sempre”. I duchi di York si sono separati nel 1996 dopo una serie di scandali tra cui spicca quello relativo al flirt tra Fergie e John Bryan (il finanziere che venne immortalato mentre baciava l’alluce della duchessa).

Tra Sarah e Andrea, però, non sarebbe mai finita del tutto. Vivono insieme al Royal Lodge di Windsor e quest’anno hanno trascorso, per la prima volta dal 1992, le vacanze insieme a Balmoral. Tanto è bastato a far credere in un riavvicinamento. Un insider ha confessato al Mail Online: “Ricordatevi le mie parole, si risposeranno”. Forse il momento tanto atteso per il secondo sì è finalmente arrivato?

Royal wedding in vista?

A lanciare lo scoop è l’edizione Americana di Vanity Fair. Il principe Andrea e Sarah Ferguson starebbero seriamente pensando di ripetere il grande passo. Del resto il passato di tradimenti e copertine scabrose è ormai alle spalle, mentre l’intesa di coppia non sarebbe mai mancata. Il vero problema è un altro, ovvero i problemi giudiziari del duca di York. Una fonte ha dichiarato a Vanity Fair: “Se dopo le accuse di abusi sessuali riuscirà a riprendere in mano la sua vita, il principe desidera risposare Fergie” e ha continuato: “Il loro amore si è riacceso durante la pandemia di Covid 19. Ora sono più vicini che mai. E si prendono cura l’uno dell’altra”. Il duca di York, racconta l’insider, sarebbe colpito dall’atteggiamento empatico e leale dell’ex moglie. Un’altra fonte sottolinea. “Lei, nonostante lo scandalo Epstein, è sempre rimasta dalla sua parte”.