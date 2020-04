Il Principe Carlo e quei 2 milioni di sterline sul conto bancario di Harry e Meghan

Trapelano altre indiscrezioni e voci di corridoio sui rapporti tra il Principe Carlo e gli ex duchi di Sussex. Alla luce di una Megxit che ha creato non pochi problemi e che, di fatto, ha inasprito i rapporti intra-familiari già ampliamente provati, l’ultimo gossip diffuso dalla stampa britannica, rimescola ancora una volta le carte. Come ha riportato il Daily Mail in un approfondimento pubblicato di recente, pare che il Principe Carlo nonostante i duri scontri con il secondogenito, avrebbe comunque intenzione di aiutare Meghan ed Harry nella loro vita al di fuori della corona. I due, infatti, ora vivono a Los Angeles e stanno cercando di mettere in atto il tanto agognato sogno di libertà e di indipendenza, ma come riportano le indiscrezioni, per la ex coppia reale non è facile trovare il filo perduto del loro destino. E il problema maggiore sarebbe proprio la mancanza di liquidità.

Per questo motivo pare che l’aiuto del Principe Carlo sia assolutamente necessario. Fonti certe affermano che l’erede al trono, per 12 mesi, nonostante i litigi, i dissidi e le decisioni prese dal summit con la Regina, aiuterà il figlio economicamente. Sul conto di Harry verranno versate 2 milioni di sterline al mese, così da permettere al duca di poter dormire sogni tranquilli e affrontare con più serenità la vita vera. Non si tratta però di fondi pubblici, il denaro arriverà direttamente dal conto personale di Carlo. All’inizio della Megxit, per convincere Harry a restare, il principe del Galles aveva minacciato il figlio di tagliare tutti i fondi di cui disponeva, ma a quanto sempre, il duca era molto ferro nelle sue scelte e non si è fatto intimorire.

Il tabloid inglese avrebbe affermato, inoltre, che il Principe Carlo di sua spontanea volontà avrebbe deciso di inviare questa ingente somma di denaro. Una scelta che potrebbe essere estesa anche oltre se Harry e Meghan non dovrebbero trovare un lavoro, o se i duchi dovessero avere difficoltà nell’inseguire i loro obbiettivi. Questo perché Harry, rispetto a Meghan, non ha qualifiche per gettarsi alla ricerca di un impiego e, per questo motivo, l’ex duca potrebbe vivere diversi momenti di ristrettezze economiche. Il principe Carlo, che solo qualche giorno fa ha parlato alla nazione affermando di essere guarito dal coronavirus, avrebbe deciso di aiutare il figlio senza chiedere l’appoggio della Sovrana. Infatti, durante il Summit del mese di gennaio, era stato deciso il taglio dei compensi reali, ma a quanto pare, il principe non è riuscito a digerisce una scelta così difficile.