Privé in pizzeria per Ferragni, l'influencer replica: "Una bufala da mettere sulla pizza"

Quando c'è di mezzo la pizza la polemica su Chiara Ferragni scatta in automatico. Era successo un anno fa, quando il popolo social l'aveva presa in giro per la pizza che "si rigenere", capita nuovamente oggi, a distanza di tempo, per una presunta prenotazione in una pizzeria di Caserta.

Nelle scorse ore, infatti, l'influencer è finita nell'occhio del ciclone per aver fatto una singolare richiesta in una nota pizzeria nel casertano. Chiara Ferragni avrebbe contattato il locale per effettuare una prenotazione, richiedendo un privè per poter mangiare in un luogo appartato, senza essere al centro dell'attenzione. La richiesta sarebbe stata prontamente declinata dal titolare della pizzeria, Francesco Martucci, che ha motivato il suo rifiuto pubblicando una nota sui social network: " No, Chiara non abbiamo privé. Per noi i clienti devono essere trattati tutti allo stesso modo ". Il messaggio, condiviso dal ristoratore sul suo account Facebook, ha fatto il giro del web in poco tempo, scatenando una vera e propria polemica.

A distanza di poche ore, però, ecco arrivare la replica di Chiara Ferragni. L'imprenditrice digitale è volata a Los Angeles con il marito, Fedez, per assistere all'anteprima americana del suo docu-film "Chiara Ferragni - Unposted" e per partecipare alla cerimonia degli Oscar, in programma lunedì 10 febbraio. L'ondata polemica sulla sua presunta richiesta è arriva anche oltreoceano e ha costretto l'imprenditrice digitale a chiarire la situazione per mettere la parole fine alla vicenda. Attraverso il suo account Instagram la Ferragni ha pubblicato una smentita, ironizzando sulla famosa mozzarella di bufala campana: " Ciao piazzaiolo ho letto della "bufala" secondo la quale avrei prenotato nel suo ristorante a Caserta solo a patto di esser nel privé. Non ho mai pianificato una cena a Caserta ma quando succederà me la metta nel piatto la "bufala" perché quella è buona sempre (con o senza privé) ".