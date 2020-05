Problemi di salute per Caterina Balivo: "Devo fare degli accertamenti. È stato traumatico"

" Sveglia già a quest'ora ma per un motivo importante ", con queste parole Caterina Balivo ha svelato ai suoi follower social di doversi sottoporre a un accertamento medico per un problema di salute scoperto pochi mesi fa.

La conduttrice è da poco tornata alla guida del suo format televisivo "Vieni da me", sospeso per oltre un mese dopo lo scoppio dell'emergenza coronavirus. Caterina Balivo era andata in video fino a metà marzo, ma non aveva mai accennato a problemi di salute particolari. Poco prima che la pandemia da Covid-19 stravolgesse il mondo intero, invece, la Balivo ha scoperto di avere un nodulo sopra il collo del piede. Ha svelarlo, a sorpresa, è stata lei stessa attraverso alcuni filmati pubblicati nelle storie del suo profilo Instagram questa mattina. " Prima del coronavirus ho sentito sul collo del piede qualcosa di duro. Che cos'era? Lo scoprirò stamani con un'ecografia ", ha confessato la conduttrice mentre si recava all'ospedale.

L'emergenza sanitaria scoppiata in seguito al diffondersi del coronavirus le ha impedito, di fatto, di effettuare gli accertamenti medici già a partire da gennaio, quando la Balivo avrebbe scoperto il nodulo sospetto. Oggi, che le stringenti misure di contenimento sono state allentate, Caterina Balivo ha deciso di sottoporsi a un'ecografia al piede per scoprire l'entità del problema e intervenire tempestivamente. A sconvolgere maggiormente la presentatrice partenopea è stato soprattutto l'arrivo all'ospedale cittadino, dove si è sottoposta all'esame radiologico. " L'ingresso è stato traumatico - ha scritto la conduttrice sui social network - mascherina, guanti, igenizzazione mani, misurazione della febbre e saturazione. Poi le sedute distanziate con i divieti di seduta tra una postazione e l'altra. Partire così la mattina non ha prezzo ". La Balivo ha fotografato con dovizia di particolari quelle che sono le misure di prevenzione in atto nella maggior parte dei locali, pubblici e privati, per scongiurare il rischio contagio da Covid-19.

Dopo l'attesa estenuante, però, è arrivata la buona notizia. Caterina Balivo ha potuto tirare un sospiro di sollievo per i risultati ricevuti dall'ecografia, condividendo la sua felicità con i suoi seguaci: "Ecografia fatta, c'è una ciste sul collo del piede che forse dovrò togliere o forse andrà via da sola in estate, ma comunque va tutto bene".