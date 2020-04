Problemi di salute per Lucas, Mercedesz fa chiarezza con i fan

Ai tempi del coronavirus anche un banale raffreddore può destare preoccupazione. È quello che è successo ai fan di Lucas Peracchi e Mercedesz Henger che, nelle scorse ore, hanno temuto per la salute del personal trainer. La coppia, infatti, ha condiviso sui profili social alcuni filmati che hanno creato apprensione tra i follower.

Dall’inizio della quarantena Mercedesz e Lucas si sono rifugiati nella casa di Castell’Arquato dove convivo da alcuni mesi e con loro c'è anche lo zio della Henger. Nella campagna piacentina la coppia si allena e prosegue la sua vita nel più completo isolamento, seguita con interesse dai seguaci dei social network. Un interesse – a volte morboso – che ha costretto la bella influencer a fare chiarezza sulle condizioni di salute del fidanzato. Nelle scorse ore Lucas Peracchi ha condiviso nelle storie del suo account Instagram alcuni video in cui si mostrava mentre, mascherina al volto, sembrava si stesse sottoponendo a una seduta di ossigenoterapia. Qualche colpo di tosse (ironico) e subito si è scatenata la curiosità dei fan, che hanno pensato a un possibile contagio da coronavirus.

È toccato a Mercedesz chiarire la situazione in due differenti occasioni, proprio per fugare ogni dubbio sul reale problema di salute del compagno. " Ragazzi anche in questa condizione non si molla. Non respiro da due giorni ", ha esordito nelle storie di Instagram Peracchi, mostrandosi in video con la mascherina dell’aerosol. Prontamente Mercedesz Henger ha chiarito: " Dai che fai sembrare che hai il virus! Sono le allergie ". Messaggio ripetuto anche sul suo profilo personale, dove la bella influencer ha condiviso un video insieme a Lucas ribadendo che il fidanzato soffre di allergia al polline. Chiarimenti dovuti dopo i numerosi messaggi ricevuti dai fan preoccupati.

Mercedesz e Lucas, infatti, sono una coppia molto seguita sui social e decisamente molto chiacchierata. Soprattutto dopo lo scontro di fuoco con la madre di Mercedesz, Eva Henger, che, mesi fa, tenne banco per settimane sul piccolo schermo.