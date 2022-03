Proposta di matrimonio a sorpresa, Bonolis: "Chiamate la De Filippi"

È stata una proposta di matrimonio sui generis quella fatta da un concorrente nel corso dell'ultima puntata di Avanti un altro, il gameshow di Canale 5. Con la complicità di Paolo Bonolis e Luca Laurentis, l'uomo ha colto l'occasione di fare una sorpresa alla compagna davanti alle telecamere e non sono mancate lacrime e battute.

La puntata stava scorrendo regolarmente tra giochi e siparietti tipici del programma, quando Paolo Bonolis ha invitato il valletto di turno, scelto ogni sera tra il pubblico presente in studio, a raggiungerlo al centro del palco. Emanuele, giovane romano, si è schierato al fianco del conduttore e quest'ultimo ha scherzato: " Detto tra noi, adesso o dopo? ". La complicità tra i due è apparsa evidente, ma in pochi hanno capito subito cosa stesse succedendo. Tutto è stato più chiaro quando il Emanuele ha invitato la compagna a raggiungerlo al centro dello studio.

Bonolis ha lasciato la scena alla coppia, scherzando: " Faccia lei, mi hanno detto che la cosa è seria ". E il concorrente si è lanciato nella sua dichiarazione: " Siamo insieme da diciotto anni, abbiamo due bellissimi bambini e tanti progetti. C'è una cosa che dovrei dirle… Te l'ho detto tantissime volte però credo che questa volta sia la volta più importante. Ti amo e volevo dirti se vuoi sposarmi? ". Il pubblico è esploso in un fragoroso applauso e l'uomo si è inginocchiato, mostrando l'anello alla compagna.

Paolo Bonolis, però, non è riuscito a trattenersi e nel più classico stile del programma ha ironizzato con la donna: " Lei accetta? Lo ama? ". Poi, lasciando tutti a bocca aperta, ha interrotto la proposta e si è avvicinato agli autori. " Mi chiamate la De Filippi? Che si fa in questi casi? ", ha scherzato il conduttore prima di chiedere alla donna la sua risposta (ovviamente affermativa). " L'amore trionfa, ora ci fermiamo per la pubblicità, poi oltre al gioco avremo anche il divorzio ", ha concluso con una nota ironica Bonolis. E non poteva essere altrimenti.

Non si tratta, però, del primo episodio simile avvenuto in trasmissione. Nel 2020 un altro concorrente scelse le telecamere di Avanti un altro per la sua proposta di matrimonio. In quell'occasione Bonolis suggerì al concorrente di inginocchiarsi e citò - anche in quel caso - la collega Maria De Filippi.