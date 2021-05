Brutto incidente ad Avanti un altro: la valletta di Bonolis si fa male

Attimi di paura nell'ultima puntata di Avanti un altro pure di sera, il game show della domenica sera su Canale Cinque. Durante una dimostrazione un concorrente ha fatto cadere la valletta Adriana, che ha riportato un brutto colpo alla spalla. Il concorrente si è accorto subito dell'infortunio e Paolo Bonolis si è visto costretto a mandare la pubblicità per soccorrere la donna ancora a terra dolorante.

L'ottava puntata di Avanti un altro pure di sera era nel pieno dello svolgimento e a fronteggiarsi in studio c'erano due squadre, "Concorsi" e "Web". A presentarsi davanti a Paolo Bonolis è stato un concorrente, Luigi, che ha svelato di aver partecipato a una gara, in Germania, dove aveva dovuto fare un percorso di 70 metri con in braccio la moglie. Una gara " stravagante " che il concorrente si è reso disponibile a ripetere davanti al pubblico e al conduttore. Bonolis ha così chiamato al centro dello studio la valletta della serata, scelta tra il pubblico, la signora Adriana. La donna, dopo aver indossato uno strano casco trasparente, si è fatta sollevare dal concorrente che ha iniziato la sua corsa sulla passerella del programma.

Perché l'ha buttata? -

Si è fatta male signora? Ecco fatto, la spalla? Però avete vinto. Un attimo solo, chiudo la trasmissione e veniamo da lei

A fine corsa, però, si è verificato l'. L'uomo ha perso l'equilibrio gettando la donna in avanti a terra e franandole rovinosamente addosso. La signora Adriana ha lamentato subito un dolore all'arto superiore e il concorrente ha capito immediatamente che la donna si era fatta male. Mentre il pubblico era in piedi per vedere cosa stesse succedendo, Paolo Bonolis si è avvicinato alla coppia per verificare le condizioni della valletta. "ha chiesto il conduttore al concorrente, salvo poi rivolgere le attenzioni alla signora Adriana -".