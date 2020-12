Insulto choc al Gf: "E anche p..."

" Una falsa, un'ipocrita, una bugiarda e pure una pu****a ". La frase pronunciata dalla contessa De Blanck nell'ultima diretta del Grande Fratello Vip sta provocando un vero e proprio terremoto sui social. Da giorni sul web non si parla d'altro che dell'offesa che l'ex coinquilina ha rivolto a Stefania Orlando. Una parola che ai telespettatori e ai più sarebbe sfuggita durante la diretta di lunedì scorso, ma che non è passata inosservata al popolo del web.

Nell'ultima diretta del Grande Fratello Vip Patrizia De Blanck ha avuto un duro sfogo nei confronti della Orlando. Davanti alle telecamere la contessa non ha usato parole gentili verso Stefania definendola bugiarda e ipocrita. Nella concitazione la De Blanck si è fatta sfuggire anche una pesante offesa che, seppur mascherata dagli applausi e dal vocio dello studio, non è sfuggita all'orecchio attento degli internauti. In poche ore il video dell'ingiuria è cominciato a circolare su Twitter e un'ondata di sdegno si è levata nei confronti della contessa.

Ma Patrizia De Blanck che da della pu****a a Stefania Orlando? Che schifo!", "Gli 80 anni non giustificano la maleducazione e la mancanza di rispetto! Dovete tenerla in studio per forza? Bene, almeno evitate di aprirle in microfono durante la diretta", "Ci vuole rispetto, vedere la contessa dare della “p*ttana” a Stefania è stato uno dei momenti più bassi

La contessa che dice p..... a Stefania? Pretendiamo le scuse in diretta #contessavergognati", "Le scuse? Devono chiuderle anche il microfono

I tweet di malcontento sul comportamento di Patrizia De Blanck si sono moltiplicati ora dopo ora: "". E in molti ora chiedono a gran voce che la contessa si scusi nella prossima diretta del reality: "".

Anche dentro la casa le dure parole della De Blanck hanno avuto pesanti ripercussioni subito dopo la puntata. Stefania Orlando, dopo la diretta televisiva, ha avuto una profonda crisi tanto da finire a piangere disperata da sola nella sauna. Solo l'intervento di Cristiano Malgioglio è riuscito a rincuorare la concorrente: " La contessa poteva evitare quello show poco carino ieri sera ".