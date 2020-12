"Mi rode il...", "Cafona". Ancora scintille tra Elisabetta Gregoraci e la Roma

Elisabetta Gregoraci lascia il Grande Fratello Vip. La decisione è stata presa nel corso dell'ultima diretta del programma, ma la showgirl ha deciso di prolungare la sua permanenza nella Casa fino a lunedì. Giusto il tempo di litigare (ancora una volta) con la rivale di sempre Selvaggia Roma.

Tra le due non è mai corso buon sangue. Sin dal suo ingresso nel reality Selvaggia Roma ha avuto continui scontri con Elisabetta Gregoraci in particolare per il suo atteggiamento nei confronti di Pierpaolo. Per l'ex protagonista di Temptaion Island, infatti, la conduttrice non avrebbe mai provato un reale interesse per Pretelli e in questi lunghi mesi lo avrebbe "usato" solo per visibilità.

Ma è allucinante, io me ne vado adesso! Glielo dico al Grande Fratello. Inutile che sto qua. Questa arriva e neanche mi dice buongiorno. 'Con te non ci parlo', mi dice. Non saluta. Una cafona. Io sono rimasta per stare un giorno in più. Sono fuori dal gioco. Lei è entrata qui solo per attaccarmi, poi non ha fatto niente altro. Ora continua a attaccarmi senza motivo

L' annuncio dell'uscita dal programma sembrava aver messo la parola fine alla guerra tra le due, ma il risveglio di questa mattina le ha viste ancora una volta l'una contro l'altra. A innescare la miccia dellail mancato "buongiorno" di Selvaggia a Elisabetta. Risentita dalla maleducazione dell'influencer romana, Elisabetta Gregoraci ha sbottato: "".