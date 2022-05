"Ma quando ci esibiamo?": imbarazzo a Domenica In per Mahmood e Blanco

Cresce l'attesa per l'Eurovision song contest e i rappresentati dell'Italia, Mahmood e Blanco, stanno già catalizzando l'attenzione del pubblico con siparietti e gaffe. Il due cantanti si sono fatti notare per i look stravaganti sfoggiati prima e durante la conferenza stampa di presentazione dell'evento, ma è durante l'ospitata a Domenica In che i due sono stati protagonisti di alcune gag ironiche.

L'Eurovision prenderà il via il 10 maggio con le semifinali, ma nei giorni scorsi si sono tenute le prime prove delle performance dei vari artisti. I cantanti e i gruppi in gara hanno incontrato anche la stampa e proprio durante la conferenza di Blanco e Mahmood, quest'ultimo si è messo in mostra con un fuori programma, che è diventato virale sui social. Mentre i due artisti stavano rispondendo alle domande dei giornalisti, Mahmood si fatto scappare un rutto davanti ai microfoni. Accortosi della gaffe, il cantante si è immediatamente coperto la bocca, ma ormai era troppo tardi e il filmato dell'inconveniente è finito sul web.

Come quello del siparietto avvenuto durante l'ultima puntata di Domenica In, dove i due cantanti sono stati ospiti in collegamento da Torino. Blanco e Mahmood hanno scherzato con Mara Venier, raccontando di avere disturbato un po' tutti gli artisti in gara e di mangiare solo schifezze. " Siamo andati a aprire le porte dei camerini e abbiamo rotte le palle un po' a tutti, ma siamo felicissimi di essere qui" , hanno ironizzato i due. La conduttrice ha cercato di fare il punto sullo svolgimento dell'evento - in programma dal 10 al 14 maggio, giorno nel quale si terrà la finalissima - ma la situazione è degenerata.