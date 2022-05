In piazza San Giovanni si suona "Bella ciao" (ma quasi a mezzanotte)

Alle 23.56 del 1 maggio, dopo oltre 10 ore di Concertone e giusto in tempo per non scivolare nel 2 maggio, anche l'edizione 2022 ha avuto la sua versione di Bella ciao. A portarla sul palco della piazza di San Giovanni è stato il gruppo de L'orchestraccia. Una versione rivista in chiave decisamente rock da parte del gruppo, che ha per un attimo rianimato il pubblico del Concertone di Roma. Una canzone attesa a lungo dal pubblico a casa e in piazza, che sperava di poter ascoltare l'inno che da sempre contraddistingue questo evento qualche ora prima.

Diverse le polemiche che hanno accompagnato l'esecuzione di Bella ciao, simbolo della resistenza partigiana durante la Seconda guerra mondiale. " Per carità, brava L'orchestraccia. Ma Bella ciao cantata da un tizio con gli occhiali da sole alle 23.58, che incita un 'su le mani'... ", si legge in un tweet comparso sui social durante l'esibizione. La versione eseguita da L'orchestraccia, in effetti, è ben lontana da quella che è quella storica, richiama una rivistazione in chiave pop molto contestata dai puristi della resistenza, che criticano l'associazione di uno dei simboli della resistenza italiana a una sottocultura pop figlia della serie tv La casa di carta.

Una critica condivisa da diversi utenti, che hanno sottolineato anche l'imopportunità di far suonare una canzone così importante a un'ora così tarda. Altri, invece, hanno sottolineato che Bella ciao sia da sempre la chiusura del Concertone e che, quindi, sia pressoché normale l'ora tarda. Eppure, quest'anno non si può dire che Bella ciao sia stata la chiusura dell'evento, visto che dopo L'orchestraccia sono tornate sul palco Le Vibrazioni e si sono esibiti anche altri artisti.