"Questo me se inc....", "Ma che siete matti?", scintille a Domenica In tra Mara Venier e Diaco

L'ultima puntata di Domenica In ha visto protagonista, tra gli altri, Pierluigi Diaco, invitato da Mara Venier per un'intervista a tutto tondo. L'avvio della chiacchierata però è stato piuttosto burrascoso e non sono mancati gli sfottò della padrona di casa sul proverbiale caratteraccio del conduttore di "Io e Te".



Le ultime ore sono state decisamente movimentate per Mara Venier finita al centro delle polemiche per una cena casalinga insieme all'amica e collega Alessia Marcuzzi. Le due presentatrici sono state bersagliate di critiche sui social network per una reunion culinaria nell'abitazione romana della Venier, ma alla fine ad aver ragione sono state loro. Tornata al suo ruolo di padrona di casa a Domenica In la Venier è finita nuovamente al centro dell'attenzione per uno scambio di sfottò con l'ospite Pierluigi Diaco.





Ti vedo tranquillo, tranquillissimo. Allora mandiamo il filmato dei rumori di sottofondo al tuo programma Io e Te

Porta la chitarra Marco mi raccomando che sia accordata. Non me dire de sì che poi se non va questo me se Inc.....

Prima di iniziare la lunga e personale intervista, Mara Venier ha voluto stuzzicare Diaco sul suo proverbiale caratteraccio. Sono famose, infatti, le sue sfuriate in diretta tv contro autori, regia e collaboratori durante numerose puntate di "Io e Te" e la conduttrice veneta non lo ha risparmiato. "", ha scherzato Mara Venier lanciando il servizio sul "meglio del peggio" della sua conduzione.Una lunga carrellata diandate in onda durante l'ultima stagione del programma di Diaco su Rai Uno, che lo hanno fatto finire più volte al centro delle polemiche. Tornati in onda Mara Venier ha continuato a prendere in giro il collega: "", ha proseguito la conduttrice, scimmiottando Diaco quando in diretta, mesi fa, si infuriò per la chitarra scordata.