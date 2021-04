Vaccini, J-Ax furioso con il governo: "Gestione come al mercato del pesce"

Con un video di oltre quattro minuti J-Ax ha raccontato la sua esperienza con il Covid-19. Tra paura, dolore, ansia e la rabbia di chi, come milioni di italiani, non vede la fine di questa assurda situazione, soprattutto per una campagna di vaccinazione che procede a rilento.

" Ho avuto il Covid. Non ne ho parlato prima per rispetto. Sono un privilegiato e non volevo soffocare la voce di chi è veramente in difficoltà ". Così J-Ax, 48 anni, ha cominciato il lungo raccontato della sua battaglia contro il Covid - che aveva contagiato anche la moglie e il figlio. Un video affidato ai social network nel quale ha parlato di uno dei periodi più brutti della sua vita " piegato a letto dal dolore, con l'ansia di non sapere cosa succederà dopo e la paura di poter lasciare nostro figlio orfano ".

Dopo la paura è subentrata la rabbia di sentirsi abbandonati, dallo Stato soprattutto, perché di amici che ti vogliono portare la spesa a casa ne trovi quanti ne vuoi, mentre invece nessuno ha trovato il modo di sostituire chi ci amministra

Come può una famiglia con tre figli chiusa in un bilocale uscirne? Io ho visto la salute mentale di mio figlio deteriorarsi velocemente e ho dovuto trattenermi dal non piangere perché non volevo che lui vedesse che per la prima volta non potevo aiutarlo

Un racconto che ben presto si è trasformato in un durocontro le istituzioni: "". J-Ax ha affrontato così il tema del risvolto psicologico che il coronavirus porta con sé: "".