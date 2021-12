Il racconto choc di Carolyn Smith: "Hanno sparato al mio labrador"

" Solo un uomo di merda può sparare a un cane pacifico e buono come Mikee per nessuno motivo ". È furiosa e amareggiata Carolyn Smith, protagonista suo malgrado di un episodio inquietante che ha colpito, nel vero senso della parola, il suo Labrador.

Attraverso il suo profilo Instagram la coreografa di Glasgow, popolare giudice di Ballando con le stelle, ha raccontato quanto accaduto negli scorsi giorni al suo cane, un esemplare di razza labrador di oltre dieci anni: " Sto facendo indagini per confermare chi è stato. È rimasta una pallottola di piombo dentro, non potevano operare perché rischiava a perdere la gamba! Non dico altro perché posso andare troppo oltre ".

Carolyn Smith ha affidato a un video social il suo lungo sfogo. Dichiarazioni durissime che hanno portato all'attenzione del pubblico una storia triste e inquietante. La coreografa era lontana da casa quando il fatto è avvenuto. Il cognato, che si occupava del Labrador e degli altri due cani della Smith, due Yorkshire, l'ha avvertita che l'animale non stava bene. " Visto che non camminava bene e peggiorava di giorno in giorno ho chiesto a mio cognato di portarlo dal veterinario e abbiamo scoperto che qualcuno gli ha sparato ", ha raccontato la ballerina britannica. A seguito della visita, i veterinari hanno rinvenuto nell'arto del cane piccoli proiettili di piombo come quelli utilizzati per la caccia ai volatili.