Racconto choc sulla figlia di Bobby Solo: "Trovata in una pozza di sangue per autolesionismo"

Lascia senza parole il racconto di Veronica Satti, figlia di Bobby Solo, fatto a Domenica Live. Un drammatico episodio avvenuto la scorsa estate che l’ha vista ripiombare nell’autolesionismo, patologia di cui la ragazza soffre da molto tempo. " L’abbiamo trovata in una pozza di sangue, ha perso i sensi ed è svenuta ", ha raccontato Mimma, la madre della ragazza presente con lei in studio. L’episodio avvenuto all’inizio dell’estate scorsa è stato raccontato solo domenica quando Veronica ha avuto il coraggio di rivelarlo a Barbara d’Urso, artefice del suo riavvicinamento con il padre Bobby Solo.

La ragazza ha raccontato di essere uscita da pochi giorni dalla clinica dove era stata ricoverata e di soffrire di un disturbo chiamato borderline di personalità. “ Ero depressa da molto tempo e fingevo di essere felice solo perché volevo crearmela, ma era un’illusione ” ha confessato. L’orrore oltre ad essere raccontato dalla mamma della ragazza è stato testimoniato anche da Barbara d’Urso che essendo molto legata ha Veronica, che ha voluto anche nella Cassa del Grande Fratello, non ha saputo trattenere le lacrime:

" Ho visto quella foto, l’ho dovuta cancellare dal mio telefonino: ti sei tagliata dal polso alla spalla e anche un tendine ”. “ Purtroppo ho sbagliato ad interrompere la terapia quest'estate - ha rivelato Veronica - E' un'onda che mi arriva e che non so gestire. Mi sono completamente tagliata braccia e gambe perdendo i sensi, ringrazio il compagno di mia madre che mi ha trovata. Inizialmente non volevo andare all’ospedale, come è tipico di chi soffre di questo disturbo, poi mi sono convinta. Cosa mi scatta in quel momento? Probabilmente voglio spostare dei dolori che ho dentro, sul corpo. Ma non è servito a niente ”.