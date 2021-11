Il dramma di Gerry Scotti: "Quando mi hanno ricoverato ero grave"

Un programma tv il sabato sera. Un vigneto da portare avanti. Due progetti che potrebbero concretizzarsi a breve, le ospitate a Dinner Club e Sanremo 2022. Gerry Scotti è in pieno fermento, ma non dimentica il drammatico periodo vissuto, quando risultò positivo al Covid.

Un anno fa il popolare conduttore, volto amatissimo del piccolo schermo, viveva infatti uno dei momenti più duri e difficili della sua vita. Ricoverato per dieci giorni in ospedale dopo il repentino peggioramento delle sue condizioni dopo avere contratto il coronavirus. Dieci giorni terribili trascorsi quasi interamente nell'unità intensiva del Covid Center dell'Humanitas di Rozzano. Un'esperienza che Gerry Scotti ha ricordato nell'ultima intervista rilasciata al settimanale Oggi e nella quale ha raccontato, al di là della malattia, cosa l'ha aiutato a superare con forza e determinazione quel tragico momento: la nascita della nipotina.

" Quando sono stato ricoverato per il Covid ed ero grave - ha raccontato Scotti - il pensiero di mia nipote Virginia mi ha aiutato. Mi sono detto: devo guarire perché tra un mese nasce mia nipote ed io ci voglio essere ". Il sogno di diventare nonno, di poter giocare con la piccola Virginia e darle tutto il suo affetto gli ha letteralmente salvato, spronandolo a lottare contro un virus, che ha messo a rischio la sua vita. Subito dopo il ricovero, nel novembre del 2020, Gerry Scotti svelò infatti che il Covid aveva logorato i suoi organi vitali: " Avevo tutti i parametri sballati: fegato, reni, pancreas ".

Il conduttore non dimentica, ma oggi si gode la famiglia e la sua passione, il vino, portando avanti l'attività nel suo vigneto. Proprio alla nipotina Virginia, Gerry Scotti è pronto a dedicare una delle sue bottiglie di pregiato vino. La televisione rimane comunque la sua casa non solo il posto dove da decenni è uno dei volti più amati e apprezzati per la sua professionalità. Nel programma Tu si que vales Scotti è uno dei quattro giurati d'eccezione da ormai diverse stagioni, ma lui è pronto a fare un'incursione da Amadeus al prossimo festival di Sanremo. Lo ha svelato lui stesso a Oggi: " Da quando Amadeus e Fiorello, i due delinquenti, si sono messi insieme nelle loro riunioni con gli autori, ogni tanto tirano fuori il mio nome. Vediamo, se impegni tv e umani coincidono con le date di Sanremo mi farebbe piacere andare a salutare tutti e due ".

Attraverso le pagine della rivista, poi, il conduttore ha lasciato una provocazione: "Dinner Club? Se Cracco mi invitasse parteciperei volentieri e se non lo facesse Carlo la farei io". Nessuna offesa a Cracco, ma l'idea sarebbe allettante per Gerry Scotti e per il pubblico che lo vedrebbe in una veste inusuale.