"Razionamento energetico". Su La7 si rimane al buio, l'ironia di Mentana

Luci e ombre su La7. Il curioso gioco di contrasti ha scatenato l'ironia di Enrico Mentana. Ieri sera, mentre si avviava alla conclusione del notiziario da lui condotto, il giornalista ha infatti scherzato sulla semioscurità nella quale i colleghi di rete, Paolo Celata e Alessandro De Angelis, attendevano l'inizio del successivo spazio di prime time. Ed è scattato il siparietto. Con l'intenzione di introdurre i due, il direttore del TgLa7 ha così svelato il dietro le quinte del canale terzopolista, mostrando la penombra che ancora regnava sovrana nel vicinissimo studio del talk show "La corsa al voto".

L'insolita scena è stata sottolineata con sarcasmo dallo stesso Mentana. Riferendosi ai colleghi, il giornalista ha spiegato agli spettatori: " Voi non ci crederete ma dobbiamo aspettare che si accenda la luce dalla loro parte dello studio. Guardateli, facciamoli vedere al buio, questa è la situazione... ". In quel momento, esortata dal direttore, la regia trasmetteva l'immagine dei due conduttori accomodati in un'atmosfera crepuscolare, pronti ad andare in onda. " Sono carini anche nella penombra... Ci sono Paolo Celata, mi sembra di riconoscerlo sulla sinistra, e a destra anche Alessandro De Angelis ", ha chiosato Mentana.

Poi la freddura autoironica su quella situazione anti-televisiva dettata probabilmente da esigenze di messa in onda. " Purtroppo abbiamo pagato la luce soltanto per una parte di studio. È cominciato il razionamento energetico, ed è cominciato proprio da noi, da La7. In penombra è molto più confidenziale ", ha ironizzato Mentana, alludendo alla bita situazione di crisi energetica internazionale. Di seguito, il direttore ha comunicato la propria presenza anche nel programma di Celata e De Angelis. " Ci vediamo lì, se non vi spiace vi vengo a salutare ", ha detto..

Anche in passato il direttore aveva scherzato, tra il serio e il faceto, su La7. Nel giugno scorso, commentando sui social l'immagine di un cinghiale avvistato davanti alla sede dell'emittente, il giornalisa aveva scritto: " Hanno saputo che da noi si invitano cani e porci... ". Parole che qualcuno aveva interpretato come una frecciatina a qualche collega di rete.