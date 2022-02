Red Canzian rompe il silenzio: "Finalmente torno a respirare"

" Oggi sto bene, respiro. Questo è l'importante ". Così Red Canzian si è mostrato sui social network a un mese di distanza dal ricovero in ospedale, dove era finito a causa di una setticemia, che ne ha messo a rischio la vita.

Il bassista, ex componente dei Pooh, è finito in ospedale per colpa di una gravissima infezione a metà gennaio. A darne notizia fu lui stesso in un video proiettato alla fine dello spettacolo di debutto del suo "Casanova opera pop" a San Donà del Piave. " Spero di tornare presto ", aveva detto nel filmato, ma le sue condizioni di salute hanno destato la massima preoccupazione, mentre lui rimaneva ricoverato nella clinica Cà Foncello di Treviso.

Dopo giorni di apprensione, Red Canzian ha rotto il silenzio parlando attraverso Instagram. Il musicista ha scelto di farlo sul web, pubblicando un post in cui cita uno dei brani più celebri dei Pooh: " Il primo giorno di libertà … È una canzone del ‘76 dei Pooh…ed è quello che ho provato oggi, in questa mia prima uscita ". Con il volto provato e la voce affaticata, l'artista ha rassicurato i suoi fan: " È passato esattamente un mese dal giorno del mio ricovero e oggi per la prima volta sono uscito a respirare l'aria, quella vera, quella pura che mi mancava tanto". Il bassista, ex Pooh, ha fatto sapere di non essere ancora fuori dal tunnel della malattia e di dovere proseguire le cure: "Dovrò restare qui ancora tre settimane, perché la cura antibiotica è molto lunga e quello che ho avuto era molto brutto ".