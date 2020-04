La Regina compie 94 anni: ecco come festeggia di solito

Sarà un compleanno molto diverso dal solito quello di oggi della Regina Elisabetta II: compie 94 anni, ma a causa dell’auto-isolamento per il coronavirus non potrà festeggiare con le persone care.

Come riporta il Mirror, la sovrana è stata entusiasta di cancellare i festeggiamenti: comprende che il Regno Unito e il mondo intero stiano vivendo un momento difficile e quindi ha accettato di buon grado di restare in sordina anche in questo giorno così importante, che celebra il suo “compleanno privato” - mentre quello “pubblico” cade a giugno, in occasione del Trooping the Colour, anch’esso cancellato.

Per cui oggi Elisabetta sarà impegnata in videochiamate con amici e famiglia - la Royal Family ha predisposto una chat speciale con l’app Zoom - e probabilmente la Regina si dedicherà a una passeggiata nel giardino del castello di Windsor - dove si trova in quarantena con il marito, il Principe Filippo di Edimburgo - in compagnia dei suoi cani dorgi, due meticci di corgi e bassotto, Vulcan e Candy.

Unica concessione all'usuale routine un video commovente che è stato pubblicato sui canali social di Elisabetta II e che ritrae la sovrana da bimba e poi da giovane, in molte scene in compagnia della sorella, la defunta Principessa Margaret.

Ma come trascorreva di solito il compleanno la Regina? A parte lo scorso anno, quando il 21 aprile era il giorno di Pasqua e quindi la Royal Family si è data convegno a messa nella St. George’s Chapel, il genetliaco di Elisabetta viene festeggiato sempre allo stesso modo in questi ultimi quasi 70 anni di regno.

Solitamente, per il compleanno privato c’è una sfilata nei pressi di Buckingham Palace da parte della King's Troop Royal Horse Artillery a cavallo, fino a Hyde Park. Inoltre è stato sempre previsto - ma non stavolta naturalmente - un saluto dalla Torre di Londra a suon di cannoni. Il compleanno pubblico è invece molto più pomposo: la Royal Family si riunisce sul balcone del palazzo per salutare i sudditi, mentre di fronte alla Regina sfilano 1400 soldati, 200 cavalli e 400 musicisti.

