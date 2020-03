La Regina a rischio contagio: positivo un lavoratore di Buckingham Palace

La Regina Elisabetta II giovedì è stata trasferita nella sua residenza a Windsor, dove rimarrà in isolamento insieme al marito Filippo di Edimburgo. È stata vista partire di buon’ora sulla sua auto, in compagnia del suo fedele Corgi. Nonostante questa precauzione, purtroppo la sua salute potrebbe essere comunque in pericolo. Secondo quanto riportato dalla rivista “The Sun”, un lavoratore di Buckingham Palace sarebbe risultato positivo al test per il Coronavirus, ancor prima che la Regina partisse. Proprio per questo, lo staff avrebbe organizzato il viaggio della sovrana per giovedì in fretta e furia. Secondo fonti reali, le condizioni di Elisabetta sarebbero ancora buone.

" L'operaio è risultato positivo prima che la regina partisse per Windsor – ha dichiarato la fonte -. Ma il Palazzo ha 500 membri del personale, quindi, come qualsiasi luogo di lavoro, non è inconcepibile che il dipendente possa essere interessato in qualche fase" . Lo staff proverà a ricostruire tutti i movimenti del lavoratore per cercare di capire se ha avuto o meno contatti con la sovrana o con qualche suo stretto collaboratore. In attesa di ulteriori riscontri, Buckingham Palace ha già preso provvedimenti. " In linea con le regole ricevute, abbiamo adottato le misure necessarie per proteggere tutti i dipendenti e le persone coinvolte ", ha continuato l’insider.

Elisabetta II, con i suoi quasi 94 anni (è nata il 21 aprile del 1926), è uno dei soggetti più a rischio, insieme al marito Filippo, che ha 98 anni. In settimana, il ministro della Salute inglese, Matt Hancock, ha invitato tutti gli anziani a rimanere a casa per evitare di essere contagiati.

Fino a mercoledì, la sovrana ha svolto come se nulla fosse i suoi doveri reali, tenendo anche incontri pubblici e non limitandosi solo ai rapporti con i membri più intimi del suo entourage. È stata attenta a non stringere mani e mantenere la distanza di sicurezza, ma la notizia del primo contagio a Buckingham Palace deve aver allarmato lo staff di Palazzo che prontamente l’ha spostata nella sua residenza di campagna, lontana dagli estranei e dagli eventi ufficiali.