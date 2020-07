Ressa per un selfie con Elettra Lamborghini. Interviene la sicurezza

Dopo la partecipazione al Festival di Sanremo per Elettra Lamborghini si sono aperte definitivamente le porte del successo. Regina del regaggton made in Italy e sfrontatissima ereditiera, la giovane cantante ha sempre a cuore i suoi fan, come lo ha dimostro più volte in diversi video e foto che sono apparsi su i suoi profili social. Sta di fatto che nella prima estate post-lockdown, in teoria sarebbero vietati assembramenti e soprattutto sono ancora in vigore le norme per distanziamento sociale. Lo sa bene Elettra Lamborghini che nell’ultimo periodo ha dovuto cancellare molti incontri con i fan, ma cosa succede se la celebre artista di "Musica (e il resto scompare)" si trova su una spiaggia di Otranto? Scatta subito la guerra all’ultimo selfie.

Come si nota dalle storie che la Lamborghini ha pubblicato su Instagram, Elettra è stata letteralmente invasa dai suoi fan che in spiaggia le hanno chiesto un abbraccio, un sorriso e una foto. E la cantante non si è di certo tirata indietro. Anzi, con la sua solita verve, si è lasciata coccolare dai suoi giovani estimatori. Solo che il momento di goliardia, secondo le norme anti-Covid, non sarebbe permesso dato che, sulla spiaggia di Otranto, si è creato un assembramento di molte persone.

Elettra Lamborghini che è apparsa con un costume sgambato tanto da mettere in mostra i suoi tatuaggi e le sue forme giunoniche, all’inizio si è sentita un po’ spaesata e imbarazzata, poi si è lasciata coinvolgere dal momento. Qualche minuto dopo, però, è dovuta intervenire la sicurezza. La folla si è fatta via via sempre più insistente e, la stessa Lamborghini, non ha saputo difendersi dai fan troppo esigenti. Nei video, infatti, si nota come un anziano signore, che quasi sicuramente fa parte della scorta della cantante, cerca di mantenere la calma. Il danno però è fatto. L’assembramento è servito su un piatto d’argento.

Passato il momento da panico, Elettra finalmente si gode un po’ di relax, sorseggiando al sole un drink, seduta comodamente sulla sdraio. Anche in questa foto si nota comunque che il distanziamento tra gli ombrelloni non è stato affatto rispettato. Al di là di tutto, questa è un’estate molto strana per Elettra. Non solo si sta godendo il successo delle sue hit, ma soprattutto è in procinto di sposarsi con il suo Afrojack. Il lieto evento è atteso a settembre e, sicuramente, sarà trasmesso in diretta social su i suoi profili. Altro che “il resto scompare”. Qui le quotazioni della Lamborghini crescono a vista d’occhio.