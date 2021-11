"Se non trovo una donna...". Armando in lacrime a Uomini e donne

L'ultima puntata di Uomini e donne ha regalato colpi di scena inattesi al pubblico, che ogni giorno segue il popolare programma di Maria De Filippi. Dopo la lite che ha segnato l'addio tra Ida e Diego, è stata la frequentazione tra Armando Incarnato e Nancy a tenere banco.

La coppia è uscita per approfondire la conoscenza, ma in studio Armando ha iniziato a dubitare dell'impegno che la dama sta mettendo nel conoscerlo. Gli impegni professionali di Nancy, l'hanno portata a essere poco presente con telefonate e messaggi e questo ha portato Incarnato a avanzare dubbi su una possibile relazione tra loro: " Lavora tanto, io invece sono una persona che nel rapporto di coppia passo tanto tempo al telefono. Lei è molto bella, a me non piace il tipo di vita che fa. Io vorrei una donna disoccupata. Che ha tanto tempo libero ".

Le sue parole hanno scatenato l'immediata reazione di Tina Cipollari, che lo ha punzecchiato: " Vuol dire che non ti interessa. Fai richieste assurde, cerchi una donna disoccupata, che non fa niente tutto il giorno e si dedica a te? ". Anche Teresanna Pugliese, ospite della puntata, lo ha messo in guardia: " Tu cerchi una relazione un po' difficile da trovare, una di quelle che si viveva quando si aveva 20 anni ".

Armando ha ribattuto alle critiche, soprattutto quando Marika lo ha accusato di essere a Uomini e donne solo per apparire e di essere fidanzato con la poltrona. " Tu pensi che io sto qua dentro a perdere il tempo - ha replicato il napoletano - I o preferisco risultare finto e non uscire con nessuno, piuttosto che uscire con una che non mi piace ". Gli animi si sono accesi con Marcello e Marika che lo hanno accusato di essere falso ed è intervenuta anche Ida in difesa del suo ex corteggiatore.