Riccardo Scamarcio diventerà papà

In questo fiorire di pancioni post lockdown, la sorpresa arriva a metà estate e la porta, Riccardo Scamarcio, che non soltanto starebbe per diventare padre, ma si sarebbe anche sposato. Di solito riservatissimo, l’attore pugliese è sempre stato molto schivo a raccontare del suo privato, ma questa volta i paparazzi del settimanale Diva e Donna hanno beccato l’attore in compagnia della sua compagna, la manager inglese Angharad Wood, a spasso per la capitale e le inequivocabili forme del pancione di lei hanno fatto il resto.

Ma non solo, agli occhi attenti dei fotografi non è sfuggito un particolare non di poco conto, il fatto che entrambi portassero una fede al dito a dimostrazione che prima ancora della nascita della bambina (si è saputo infatti che la coppia aspetta una femminuccia la cui nascita è prevista per metà agosto) i due abbiano voluto suggellare la loro unione.

Di questo soltanto pochissimi addetti ai lavori erano a conoscenza, e il condizionale, visto che la coppia non ha rilasciato dichiarazioni è davvero d’obbligo. Angharad Wood come dicevamo è una manager inglese di 46 anni, che lavora a Londra nel settore dello spettacolo (dirige l’agenzia Tavistock Wood) e ha già una figlia avuta da una precedente relazione.Quello che è saltato agli occhi di tutti è la sua straordinaria somiglianza con l’ex storica di Riccardo Scamarcio, l’attrice Valeria Golino con cui l’attore è stato insieme per molti anni.

Stessi capelli e struttura del viso dell’attrice italiana con cui tra l’altro Scamarcio ha un ottimo rapporto. Sempre secondo Diva e Donna i due si sarebbero sposati in gran segreto a Venezia questo inverno, dove erano stati avvistati durante una romantica vacanza e a dimostrazione di questo, la fede che entrambi indossano al dito.

I due sarebbero una coppia ormai da due anni, ma sono riusciti con grande scaltrezza ad evitare che la cosa si sapesse e soltanto pochissime volte i paparazzi sono riusciti a riprenderli insieme. Sempre secondo indiscrezioni, avrebbero anche acquistato una casa a Roma, motivo per cui si trovavano nella capitale, città strategica per il lavoro di Ricardo rispetto alla bellissima, ma un po’ lontana Puglia, dove l’attore ha da sempre abitato.

Scamarcio è attualmente su Netflix con il film Gli infedeli diretto da Stefano Mordini insieme a Valerio Mastandrea, Laura Chiatti e Valentina Cervi.