Le richieste, l'incontro, lo strappo: salta l'accordo sul divorzio tra Totti e Ilary

Entrambi assicurano di voler proteggere i loro figli. Di volerli tenere lontani dalla tempesta mediatica, dai rancori e dai contraccolpi di una battaglia legale pronta a divampare. Chanel, Isabel e Christian non si toccano: sono loro il bene più grande. Eppure quel tacito patto tra Francesco Totti e Ilary Blasi sembra di fatto già saltato. La recente e discussa intervista rilasciata dal calciatore sulla propria crisi coniugale ha acceso le attenzioni e le speculazioni sulla vicenda, mettendo sulla pubblica piazza i dissidi che da tempo stavano erodendo l'ormai ex coppia. Da parte sua, la showgirl ha scelto per ora la via del parziale silenzio, pur lasciando intendere di aver molto da dire.

Secondo le ultime indiscrezioni, però, lo sfogo a mezzo stampa dell'ex calciatore sarebbe arrivato proprio nei giorni successivi alla decisione di Ilary di rifiutare l'intesa per la separazione consensuale. Come riporta La Stampa, infatti, la conduttrice tv avrebbe fatto naufragare un accordo che sembrava ormai vicino al raggiungimento. Pur di non intraprendere la via giudiziale - riferiscono sempre i rumors - Totti sarebbe stato disposto ad accettare quasi tutte le richieste avanzate dalla moglie. Avrebbe pure acconsentito a lasciarle la maxi-villa all'Eur con 25 camere da letto, palestra, campo di padel, piscina e varie aree relax. Una delle proprietà che compongono il patrimionio milionario della coppia.

" Cerchiamo di chiuderla senza farci la guerra, per il bene dei nostri tre figli ", avrebbe affermato il calciatore, secondo un virgolettato a lui attribuito dalla stampa. Tra i due coniugi, accompagnati dai rispettivi avvocati, ci sarebbe stato un incontro a Roma lunedì scorso, 5 settembre. L'accordo sembrava cosa fatta, poi qualcosa si sarebbe guastato. Pochi giorni più tardi, sulle pagine del Corriere Francesco Totti ha rotto il silenzio: " Non ho tradito io per primo ". E ancora: " Temo che con Ilary finirà in tribunale. Spero ancora che si possa trovare un accordo e chiudere qui questa storia. Di sicuro, io adesso mi taccio ".

La vicenda però è destinata a proseguire, con tutto l'interesse mediatico del quale ormai è stata caricata. La strada per il momento sembra segnata: si andrà allo scontro legale per definire la spartizione del maxi-patrimonio della coppia, superiore - secondo le stime - ai 100 milioni di euro. Totti e Ilary peraltro hanno diverse società "in comune" aperte nel corso della ventennale relazione coniugale.