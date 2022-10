"Ringrazi", "Faccia il bravo". Lite sul palco tra il sindaco di Gravina e Arisa

Guai a non ringraziare gli organizzatori di una festa, soprattutto se è paesana. Lo sa bene Arisa che, negli scorsi giorni, si è vista rimproverare dal sindaco di Gravina in Puglia per la sua "mancanza". In realtà l'artista ha reso omaggio al comitato paesano per il lavoro svolto nell'organizzazione del concerto del 1° ottobre, ma sul palco - al momento dei saluti finali - si è comunque scatenata la lite tra lei e il primo cittadino democratico.

A inizio mese Arisa è stata ospite della festa patronale a Gravina in Puglia. L'artista è stata felice di prendere parte all'evento popolare in una delle cittadine più caratteristiche della regione. Al termine della serata la cantante ha ricevuto i fiori dal sindaco Fedele Lagreca e l'affetto del pubblico presente in piazza e ha ringraziato gli organizzatori per il lavoro svolto. Ma quando la parola è passata al primo cittadino, Fedele Lagreca, si è acceso lo scontro.

A documentare quanto successo è un video pubblicato sui social, che in poche ore è diventato virale. " Vorrei ringraziare chi ha lavorato materialmente alla buona riuscita della festa ed è il Comitato della Festa Patronale", ha detto dal palco il sindaco che, come si vede nel filmato, sembra fare un gesto proprio all'indirizzo di Arisa, che a quel punto è intervenuta: "Sì, il Comitato della Festa patronale?! Non c'era scritto qui". L'artista si è avvicinata a Lagreca per guardare il volantino e ha aggiunto: "Li ho ringraziati o no?!". A quel punto il sindaco pugliese l'ha rimproverata: "Io sì, tu no ". E si è innescato un piccato botta e risposta.