"Delusa da Benigni". Rita Rusic e lo "sgarbo" agli Oscar

Rita Rusic si è tolta più di un sassolino dalla scarpa durante l'ultima intervista a Belve. La produttrice di origini croate è stata ospite nella trasmissione di Francesca Fagnani e si è tolta la soddisfazione di fare nomi e cognomi di chi le ha voltato le spalle subito dopo la separazione da Vittorio Cecchi Gori.

Nel corso della lunga intervista la Rusic ha ricordato il difficile momento legato al divorzio dal marito: " Il nostro non era un sodalizio professionale, ho amato Vittorio e creduto nel nostro matrimonio. Ma eravamo troppo diversi. Ho fatto un divorzio a zero euro, è vergognoso che non avessi diritto a niente ". Rita Rusic ha raccontato di avere vissuto una seconda vita dopo il divorzio, allontanata da amici, registi e attori con i quali aveva lavorato per anni al fianco di Cecchi Gori.

Sono tanti i nomi di attori e registi che hanno preso le distanze e che a lei, invece, devono la loro carriera e Rita Rusic non ha nascosto i loro nomi. Il primo lo ha fatto la Fagnani, che l'ha spronata: " Finché è stata una produttrice potente era circondata di amici, registi, attori poi dileguatisi dopo il divorzio. Lei ci è rimasta male di Leonardo Pieraccioni, che deve tanto a lei ".

L'ex moglie di Cecchi Gori ha così chiarito quanto accaduto anni fa: " Non è che alcuni sono spariti e altri no, sono spariti tutti. Leonardo non è sparito più degli altri, io lo amavo più degli altri per quello che abbiamo vissuto insieme. Ha fatto una carriera straordinaria, non me lo meritavo ". Una delusione ricevuta anche da un altro nome illustre del cinema italiano, quello di Roberto Benigni.