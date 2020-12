Il ritorno in tv di Sandokan. Can Yaman sarà la "nuova" Tigre della Malesia

La notizia è rimbalzata in rete come una scheggia impazzita ed è trapelata durante la vigilia di Natale. Il mito di Sandokan sta per tornare in tv in una nuova serie che sarà prodotta da Lux Vide e in partenership con RTL 102.5. E la "nuova" Tigre della Malesia avrà il volto di Can Yaman. Lui è il sexy symbol delle soap-opera turche, amato come un "dio" dalle donne di tutto il mondo, e protagonista di "Daydream". E ora l’attore originario di Istabul si appresta ad appendere al chiodo gli abiti di Can Divit per interpretare l’iconico Sandokan. La serie tv che a breve dovrebbe entrare in produzione, fin da ora è una tra le più attese della prossima stagione televisiva.

Pochissimi sono i dettagli. Si tratterà di una nuova versione del mito di Sandokan, molto fedele al personaggio nato dalla penna di Emilio Salgari ma appetibile ai gusti di un pubblico giovane e meno giovane. Sono previsti 8 episodi da 50 minuti ciascuno che, molto presumibilmente, verranno trasmessi durante l’estate del 2021. E Can Yaman è già entrato nella parte, dato che, poco dopo l’annuncio della realizzazione della serie tv, ha pubblicato su i social una foto in cui mette in mostra il suo fisico e rivela ai fan che si sta "preparando per Sandokan". La notizia fa gola a tutti perché, oltre al bel turco, nella serie ci sarà anche Luca Argentero. L’ex gieffino, ora alle prese con il successo di "DOC", prederà parte alla produzione del ruolo di Yanez de Gomera, il migliore amico del protagonista. La versione di Sandokan è scritta da Alessandro Sermoneta e Davide Lantieri e promette fin da ora un tripudio di grandi emozioni.

Il personaggio nel corso del tempo ha avuto diverse rivisitazioni al cinema, in tv, in serie animate e a fumetti. Celebre a tutti la miniserie del 1976 che è stata trasmessa su RaiUno con grande successo e che vedeva nel cast il mitico Kabir Bedi. Un successo che è stato replicato con diversi sequel e un adattamento cinematografico, e che ha spinto la prima rete Rai a investire nella rilettura dei grandi classici. In merito alla nuova serie tv, fino ad ora, non si conosce se Sandokan verrà trasmesso su Rai, Mediaset o se sarà disponibile su una rete a pagamento. Non resta che attendere gli aggiornamenti.