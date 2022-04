La rivelazione della Mello: "Con Kanye West la sc... più bella della mia vita"

Non c'è solo Leonardo Di Caprio tra le ex fiamme di Dayane Mello. La modella brasiliana ha confessato di avere avuto una breve storia anche con la popstar americana, Kanye West. La rivelazione è stata fatta nel corso dell'ultima puntata di Pupa Party, il format extra del reality condotto da Barbara D'Urso, La pupa e il secchione.

Ospite del programma in live streaming, Dayane Mello non ha usato giri di parole per parlare della fugace ma intensa relazione con l'ex marito di Kim Kardashian, quando ancora la coppia d'oro non si era incontrata. L'occasione per vuotare il sacco è stata la rubrica AstroTinder, nella quale gli ospiti hanno parlato di segni zodiacali e personaggi famosi. Quando è stata la volta dei Gemelli - rappresentati dal rapper - l'ex gieffina si è sbottonata. " Kanye West l'ho conosciuto molto bene, direi che siamo stati più che amici. C'è stato un bel feeling e siamo stati insieme ", ha raccontato la brasiliana, lasciando a bocca aperta il conduttore Andrea Dianetti.

Il flirt si sarebbe consumato molti anni fa, lasciando a Dayane un ricordo indelebile: " E' un figo della madonna. Però parliamo di tanti anni fa. È stata una delle esperienze più belle della mia vita, anche se è stato per una/tre notti ". Sulle prime la Mello è sembrata volere rimanere sul vago ma poi, su insistenza degli altri ospiti, si è sbottonata andando oltre ogni aspettativa: " Lo dico adesso e poi non lo dirò mai più: mi ha segnato, è stata una delle 'escopate' più belle della mia vita ". La rivelazione piccante ha suscitato così tanto clamore che il video di Pupa Party è diventato subito virale sul web tra i fan della modella e della trasmissione.

Dayane Mello aveva già raccontato di avere avuto delle relazioni con volti noti del mondo dello spettacolo internazionale, ma di Kanye West non aveva mai parlato. Oggi che il divo statunitense è tornato single - la separazione da Kim Kardashian sembra essere definitiva - la modella brasiliana ha deciso di lasciarsi andare con la sua confessione e i rumor attorno alla vicenda si sono moltiplicati.