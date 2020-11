La rivincita della Cuccarini: va ad Amici dalla De Filippi

La notizia circolava già da qualche giorno diffusa dal sito TvBlog e ripresa anche dai profili social dei fan di Lorella Cuccarini e ora è stata confermata dal sito di Davide Maggio. Lorella Cuccarini è entrata a far parte del cast di Amici. Fortemente voluta da Maria De Filippi, sarà uno dei professori della scuola del programma che partirà a metà novembre su Canale 5.

Una bella rivincita per la grande showgirl che ultimamente aveva vissuto lavorativamente un periodo un po’ turbolento con la sua uscita di scena da La vita in diretta che ha condotto per tutto lo scorso anno insieme al giornalista Alberto Matano. Ora, dopo essere stata presente come ospite e giudice speciale, Lorella sarà nel cast fisso del talent. Un nuovo inizio per lei che in un’intervista a Verissimo aveva raccontato tutte le difficoltà avute nella conduzione del programma pomeridiano della Rai

“ È stato detto che ho pugnalato un collega alle spalle, questo non è vero. Se c’è stata una pugnalata l’ha presa un’altra persona. Mi sono resa conto che, mentre di fronte a me c’era una persona che faceva il migliore amico, dietro le quinte si consumava un piano che andava in un’altra direzione. Era giusto chiarire con le persone con cui stavo lavorando. È stato detto molto cercando di screditarmi, questo mi ha fatto male. Ci sarebbe stato bisogno di maggior delicatezza, ma oggi voglio mettere la parola fine a questa storia ”, aveva raccontato a Silvia Toffanin.

Prima di questo cambiamento, notizie di corridoio dicevano che Lorella stava cercando un accordo con Stefano Coletta direttore di Rai 1 per la conduzione dello Zecchino d'Oro, ma anche in questo caso erano poi stati scelti Mara Venier e Carlo Conti. Lasciandosi dietro tutte queste polemiche ora per lei ci sarà un nuovo inizio a Canale 5 rete da cui manca da 10 anni, in un programma che la vedrà nel suo ambiente naturale quello della danza che l’ha fatta diventare una delle showgirl italiane più amate.