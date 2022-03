Rivoluzione in Rai, dopo Terence Hill anche Daniele Liotti lascia

In fan delle fiction Rai sono sul piede di guerra. Dopo l'addio a Terence Hill (Don Matteo) e Elena Sofia Ricci (Suor Angela in Che dio ci aiuti), un altro protagonista delle serie televisive di punta di viale Mazzini lascia. Si tratta di Daniele Liotti, protagonista di Un passo dal cielo.

L'attore, che veste i panni dell'ispettore capo della Forestale Francesco Neri, non sarà nel cast della nuova edizione della fiction. La Rai ha confermato le registrazioni della settima stagione della serie, che va in onda dal 2011, ma senza uno dei suoi protagonisti, Daniele Liotti. La conferma ai rumor, che circolavano da tempo nell'ambiente, è arrivata direttamente da Maria Pia Ammirati, direttrice di Rai Fiction, che nell'ultima intervista rilasciata al settimanale Tivù ha annunciato un inatteso colpo di scena.

" Che Dio ci aiuti e Un passo dal cielo verranno profondamente rinnovati - ha dichiarato la Ammirati - In entrambi i casi avremo due nuovi protagonisti, che sostituiranno Elena Sofia Ricci e Daniele Liotti. Inoltre, Un passo dal cielo abbraccerà con più decisione la propria vocazione green" . La fiction, che si svolge tra i paesaggi delle Dolomiti, avrà dunque un nuovo volto protagonista, il terzo dopo l'addio di Terence Hill (primo attore delle prime quattro stagioni) e Liotti (star delle ultime due stagioni).

Il nome del successore di Daniele Liotti non è ancora stato svelato. Ma secondo le indiscrezioni potrebbero essere attori già presenti nel cast a conquistare un ruolo di primo piano senza necessariamente puntare su un nuovo ingresso. La notizia non è stata accolta positivamente dai fan della serie, che si erano affezionati alle vicende di Francesco Neri. Rai Fiction ha però ribadito la necessità di mantenere vivo l'interesse del pubblico con continui cambiamenti, vista la lunga serialità di progetti televisivi come Un passo dal cielo e Don Matteo.

Daniele Liotti, dal canto suo, non ha rilasciato dichiarazioni in merito. Non si conoscono, al momento, neppure i tempi di realizzazione della settima stagione della serie. Il ciak potrebbe esserci a giugno e le nuove puntate dovrebbero onda addirittura nel 2023.