Roberta Morise conferma l'amicizia con Eros: "Avrei evitato la smentita"

Che tra Eros Ramazzotti e la conduttrice Roberta Morise ci fosse solo una bella amicizia è cosa nota. Lo aveva chiarito il cantante poche settimane fa con un post social molto duro, dove accusava i giornalisti di aver divulgato " notizie false " e di non aver avuto alcun rispetto per i suoi figli e per il resto del Paese, impegnato nell’emergenza coronavirus. Ora a parlare è Roberta Morise, che sul giornale “Chi” ha confermato l’amicizia e la stima professionale, aggiungendo qualche dettaglio in più.

La showgirl, infatti, è apparsa leggermente "infastidita" dall’atteggiamento di Eros. " In queste settimane non ho detto nulla perché non c’è nulla di più elegante di un grande silenzio - ha affermato la conduttrice de "I fatti vostri" -. Fossi stata in Eros avrei evitato la smentita, ma rispetto la sua scelta. Tanto, se le cose non sono vere, scemano da sole senza creare casi mediatici" .

Eppure, nelle scorse settimane il gossip su di loro impazzava: dopo che il sito Dagospia aveva diffuso la notizia che Eros Ramazzotti fosse innamorato di una conduttrice Rai, più giovane di lui, era partito il toto nomi. Più di un indizio aveva portato a Roberta Morise. La conduttrice era stata vista all’ultimo concerto del cantante, mentre cantava a squarcia gola e con trasporto. In più, aveva smesso improvvisamente di parlare della sua vita sentimentale. Molti hanno pensato volesse proteggere il suo amore nascente, e invece era una semplice questione di privacy.

Roberta Morise ha confermato di aver incontrato il cantante. "Ci siamo conosciuti durante alcuni dei suoi concerti – ha chiarito su Chi . Tra di noi c’è solo una bellissima amicizia e una stima professionale reciproca. Ci siamo sentiti qualche volta via Instagram e niente più" . Un aspetto curioso, visto che i due vip non si seguono sui social. " Non sono molto brava e non ho mai badato a certe cose. Lui non mi segue? Credevo mi seguisse, ma non ho mai misurato la solidità di una persona tramite un follow ", ha commentato.

Roberta Morise ha un’interessante teoria sulla fine dell’amicizia social. " Forse avrà smesso di seguirmi perché, vista l’emergenza, non canto più a 'I fatti vostri'? ", ha ironizzato la conduttrice. Più facilmente Eros Ramazzotti ha voluto spegnere le polemiche per non alimentare le voci false e tendenziose sul suo conto. E la showgirl, anche se avrebbe agito diversamente, sembra capire perfettamente la situazione: " In questo periodo siamo tutti più vulnerabili. E magari lui ora è più sensibile. D’altronde ha dei figli e delle responsabilità. Io quando ho letto le prime indiscrezioni sono raggelata ".