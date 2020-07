Roberta Morise prende il… Volo

Coppie che vanno, coppie che vengono e insieme al caldo e all’afa, in questa estate molto particolare, il gossip non va certo in vacanza, anzi, quando si tratta di coppie le temperature si fanno davvero bollenti. E così se la stagione si era aperta con la separazione tra Belen e Stefano De Martino, dall’altra la showgirl argentina è stata fotografata mentre baciava appassionatamente Gian Maria Adinolfi, che però fino a qualche settimana prima flirtava insieme alla bellissima sudamericana Dayane Mello.

Ora però, fa capolino un’altra coppia che terrà di sicuro banco per tutta l’estate, si tratta di Roberta Morise e il cantante de “ Il Volo ” Ignazio Boschetto. A lanciare la bomba, il sito di Dagospia per mano del giornalista Giuseppe Candela che racconta:

“ La conduttrice de “I Fatti Vostri” frequenta Ignazio Boschetto de Il Volo. A fine giugno i due sono stati avvistati insieme in Calabria e, precisamente, sul lungomare di Cirò Marina. Ieri sera la showgirl gli ha dedicato una storia su Instagram mentre guardava il cantante in tv. Nelle scorse settimane si era parlato di un flirt con Eros Ramazzotti. Robertina ha una passione per i cantanti? ”.

La storia con Ramazzotti era però stata già smentita dalla Morise stessa, mentre per quanto riguarda il presunto flirt con Boschetto, sembra ci molti elementi che possano davvero far pensare che tra i due ci sia qualcosa di più della semplice amicizia. Boschetto fino a qualche tempo fa era fidanzato con una studentessa, Alessandra Di Marzio che lo seguiva spesso in tour in giro per il mondo. Ai fans non era però sfuggito un particolare, che era qualche tempo che i due non si mostravano insieme e questo aveva fatto nascere alcune supposizioni su una loro possibile rottura.

Cosa che alla luce dei nuovi rumors potrebbe essere reale avallando la nuova storia d’amore insieme a Roberta Morise. Quest’ultima è stata per lungo tempo la fidanzata di Carlo Conti e aveva raccontato al settimanale Chi i motivi della loro rottura: “Tra noi si era creato un rapporto così intenso, quasi da padre e figlia che la passione pian piano purtroppo è sfumata. Sarà stata colpa della differenza d’età. L’ho lasciato io e ne ho sofferto molto, non sono stata capace di recuperare e superare la crisi”.

Dopo di lui ha avuto una storia con il manager e imprenditore Luca Tognola a cui era stata legata per tre anni e dopo quello era rimasta a lungo single. Sarà l’estate giusta per ritrovare un nuovo amore?