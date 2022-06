Ronaldo e il letto (da 40mila euro) per ringiovanire

Si possono spendere 40mila euro per un letto? Sì, se ti chiami Cristiano Ronaldo e quel letto promette di farti ringiovanire di almeno quindici anni. Ma CR7 non sarebbe il solo, tra sportivi e personaggi famosi, ad avere deciso di investire i suoi soldi per ringiovanire dormendo.

La promessa arriva da un'azienda spagnola, che ha ideato e brevettato Hogo Bed, un letto in grado di potenziare il sistema immunitario in sole otto settimane e ridurre così l'età biologica di chi lo utilizza (per quella anagrafica non c'è nulla da fare). I test e gli studi scientifici hanno dimostrato che Hogo System 07 riduce il danno ossidativo e infiammatorio del corpo e migliora la risposta fisica agli ormoni dello stress.

Ma come funziona Hogo Bed, che all'apparenza sembra un normale letto con materasso? La speciale rete in argento e grafite - tecnologia brevettata - crea una sorta di bolla, che protegge il corpo dall'esposizione alle emissioni elettromagnetiche e alle radiazioni accumulate durante il giorno, permettendo a chi lo utilizza di riposare e rigenerarsi naturalmente. Inoltre l'ambiente che si crea all'interno del materasso è privo di umidità, riducendo così il rischio di soffrire di artrosi e reumatismi.

Il tutto grazie a un sistema olistico ed ergonomico di doge, reti e materassi in fibre e materiali naturali, che offrono livelli ottimali di comfort e qualità del sonno. E gli studi scientifici, pubblicati su importanti riviste, ne confermerebbe i benefici: in due mesi -54% medio dei valori ossidanti, + 60% della capacità antiossidante e + 341% di della capacità antinfiammatoria. Come garanzia "soddisfatti o rimborsati" Hogo Bed offre la possibilità di fare un esame del sangue prima dell'acquisto e dopo i due mesi di prova del materasso in modo da testare i reali benefici. Se dopo sei mesi gli esami del sangue non sono migliorati si potrà ottenere il rimborso.

Il primo ad averne tratto beneficio è stato Marcos Llorente, centrocampista dell'Atletico Madrid, il quale ha assicurato: " Dopo soli 2 mesi di utilizzo di Hogo, le mie prestazioni e i tempi di recupero sono migliorati. Mi sento molto più attivo e riposato ogni giorno". Il feedback positivo del calciatore spagnolo ha incuriosito il compagno di nazionale Cristiano Ronaldo, da sempre alla ricerca di soluzioni per migliorare le sue prestazioni. Così CR7 e consorte hanno deciso di acquistare Hogo Bed. E i benefici sarebbero stati immediati. " Fin dal primo giorno ho notato la differenza e dopo averci dormito per un po' non l'avrei cambiato per niente! È il segreto che mi permette di migliorare il mio stile di vita ", ha dichiarato Georgina Rodriguez.

Certo il prezzo per ringiovanire dormendo non è per tutti : 20mila euro per un materasso doppio tradizionale (100x190 cm) 40mila euro per il King Size (182x213). Ma il letto, assicurano dalla casa madre, è realizzato su misura per il cliente.