Ronaldo presenta la gemella sopravvissuta: "Amore per sempre"

Il dramma, la foto di famiglia, il dito rivolto al cielo e poi la presentazione ufficiale della figlia nata pochi giorni fa. L'ultima settimana di Cristiano Ronaldo è stata molto intensa e carica di dolore ed emozioni. Il campione ha scelto ancora una volta Instagram per pubblicare il primo scatto privato insieme all’ultima figlia, nata nel corso di un parto difficile che è costato la vita al gemello.

" Forever love (Amore per sempre) ", ha scritto sul suo profilo Cristiano Ronaldo, mostrandosi nudo con in braccio la piccolina di appena una settimana. Un'immagine intima e toccante che parla di vita dopo giorni drammatici dovuti alla perdita dell'altro gemello, il maschietto, annunciata con un comunicato ufficiale lo scorso 18 aprile.

Non si conosce molto della dinamica che ha portato al decesso del neonato, mentre la piccola gode di ottima salute come si vede dalle poche immagini pubblicate sul web da CR7. Ma mentre il campione continua a aggiornare i suoi seguaci sul web, nessuna parola arriva invece da Georgina Rodriguez duramente provata dalla scomparsa improvvisa del secondo figlio. Dopo la pubblicazione della foto di famiglia a poche ore dal rientro dall'ospedale, la modella non ha più pubblicato niente sulla sua pagina Instagram, protetta dall'affetto dei suoi figli e del compagno e chiusasi in un doloroso silenzio.

Ronaldo invece ha ringraziato in più di una occasione i fan e i follower per l'affetto ricevuto. Per lui tornare in campo nel match di campionato tra Manchester United e Arsenal è stato quasi liberatorio. Un segnale di un ritorno alla normalità e della professionalità del campione. Nella gara Ronaldo è tornato addirittura a segnare e per festeggiare ha rivolto il viso al cielo puntando un dito verso le nuvole con il viso commosso. Un gesto toccante dedicato al figlio scomparso, che ha raccolto l'applauso del pubblico presente allo stadio. Lo foto in bianco e nero pubblicata su Instagram, in cui CR7 si mostra con in braccio la bambina, il cui nome è ancora sconosciuto, ha fatto il giro del mondo in pochissimo tempo, raccogliendo oltre dodici milioni di like e l'affetto virtuale del mondo intero.