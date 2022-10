Rosaline, il film Disney che "riscrive" la storia di Romeo e Giulietta

Nessuno riesce a fermare l’espansione del colosso di Disney+. Oltre alle serie tv che abbracciano tutti i campi dell’intrattenimento, di recente la piattaforma si sta specializzando anche in molti film originali. Alcuni sono stati degni di nota, altri hanno lasciato molto a desiderare. Il 14 ottobre il catalogo si arricchisce con il debutto di Rosaline. È un film in costume per ragazzi e per famiglie, con un cast di attori giovani (alcuni di loro sono anche esordienti), ed è un mix di dramma e commedia. Convince, soprattutto, perché Rosaline ha la capacità di affondare a piene mani nella tradizione letteraria di Shakespeare, riscrivendo (con un pizzico di sano perbenismo) il mito immortale della tragedia di Romeo e Gulietta. Dopo tanti adattamenti più o meno riusciti, il film Disney regala uno sguardo inedito e irriverente su quella storia d’amore immortale che ha resistito a tutto, persino allo scorrere del tempo.

Dicevamo una rivisitazione romantica e divertente sul mito di Romeo e Giulietta. Rosaline non fa altro che raccontare, dal punto di vista della cugina di Giulietta, l’amore intenso e contrastato tra i due amanti impossibili che hanno popolato la tradizione letteraria del "medioval dramna". Rosaline, interpretata dalla giovane Kaitlyn Deverhe, ha avuto una breve storia con Romeo ma il giovane ha da sempre volto le sue attenzioni alla dolce Giulietta. Con il cuore spezzato dopo che il Montecchi comincia a corteggiare la bella Capuletti, Rosaline organizza un piano per sabotare la loro unione, sperando così di poter far breccia di nuovo nel cuore di Romeo. Ma sappiamo molto bene le cose come sono andate a finire.

"L’idea di base è molto divertente. Mettere mano a un classico del periodo rinascimentale con un linguaggio moderno, la sensibilità e i temi moderni non è stato facile, ma la sfida è proprio questa – rivela la sceneggiatrice di Rosaline in una conferenza stampa virtuale con l’America -. Questa perfetta giustapposizione di vecchio e nuovo credo che sia la miscela che ha reso tale il film – aggiunge -. Abbiamo preso la tradizione e abbiamo modernizzato tutto secondo il punto di vista dei giovani – continua -. Ad esempio, ci sono elementi moderni nella musica come il sintetizzatore, ma anche vecchi strumenti d'epoca come flauti e clavicembali e tutto il resto. È come se avessimo camminato tra passato e presente". Il risultato finale è un film adatto per tutta la famiglia e per quel tipo di pubblico che cerca in tv qualcosa di disimpegnato.