Rovazzi svela: "Ci stavo ricascando, cosa mi ha salvato"

" Stavo per ricadere ma il Festival mi ha aiutato a non buttarmi giù ". A poche ore dalla fine del festival di Sanremo, Fabio Rovazzi svela come la kermesse canora lo abbia salvato dal "buio".

Il lockdown forzato, la morte del nonno per colpa del Covid e poi la recente scomparsa della nonna, hanno segnato gli ultimi due anni del cantante e produttore milanese, facendolo sprofondare nella depressione. Negli ultimi tempi Rovazzi si è visto sempre meno in tv e anche sui social, dove era molto attivo, fino alla chiamata di Amadeus per Sanremo.

Il direttore artistico del Festival lo ha voluto insieme a Orietta Berti sulla Costa Toscana per dar vita a un mini show, che è stato il prolungamento virtuale di Sanremo (in mezzo al mare) per tutte e cinque le serate. L'impegno lo ha riportato in mezzo alla gente e lo ha aiutato a uscire dal difficile momento in cui si trovava. Lo ha ammesso lui stesso alla fine della serata conclusiva del festival di Sanremo, quando Amadeus lo ha voluto sul palco insieme a Orietta per ringraziarli. " Negli ultimi due anni ho reagito a mio modo a tutte le cose che mi sono successe. Tendo a chiudermi in me stesso. Volevo solo dirvi che è l'ultima volta che lo farò in vita mia, scusate. Essere con tante persone mi ha fatto bene ", ha confessato Rovazzi prima di cantare la sua hit "Senza pensieri".

All'indomani della chiusura di Sanremo, intervistato dall'Adnkronos, il cantante è tornato a parlare del suo recente passato reso ancora più doloroso a causa della morte della nonna, scomparsa a fine gennaio proprio nel giorno del compleanno di Rovazzi: " Sono felice di aver fatto parte di questo bellissimo Festival di Sanremo. Venivo da un periodo buio e, poco prima del Festival, mi è successa una cosa che rischiava di farmi ricadere. Per fortuna ho passato una settimana bellissima sulla nave del festival, con Orietta, che è una donna divertente e dolcissima ".