Lo strazio di Rovazzi: "Ci hai lasciato in pochi giorni"

" Ieri sono tornato indietro e sono corso a darti un bacino sulla fronte perché dentro di me sapevo che ci stavi salutando ". Sono parole cariche di dolore quelle scritte da Fabio Rovazzi sulla sua pagina Instagram per annunciare la morte della nonna.

Con un post denso di emozioni e ricordi il cantante e producer ha dato l'ultimo saluto alla donna, spentasi dopo un malore avvenuto poco dopo le festività. " Incredibile come a Natale eri con noi e nel giro di pochi giorni ci hai lasciato - ha scritto sui social Rovazzi - certo scegliere proprio il giorno prima del mio compleanno ". L'artista, che oggi compie 28 anni, ha ricordato la nonna con brevi racconti di una vita vissuta nel segno della famiglia: " Ti avevo comprato delle carte giganti perché ultimamente iniziavi a vederci meno ma nonostante questo riuscivi sempre a battermi e vincere in modo incredibile. Hai sempre preferito agire un po' nell'ombra, ma sei sempre stata attenta a tutto. Un'agente segreto di famiglia, ma gentile e con un cuore grande come un palazzo. Mi mancheranno i tuoi interrogatori alimentari e sulle mie relazioni ".

Sono felice di pensare che ora hai finalmente raggiunto il nonno che da due anni ti aveva lasciata sola. Quanto ti mancava da 1 a 100? Immaginarvi di nuovo insieme è la cosa che mi rende l’uomo più felice del mondo

Un lungo e intensoche Rovazzi ha scelto di condividere con i suoi follower, mostrando foto e video che lo ritraevano insieme alla nonna. Solo due anni fa, il cantante aveva detto addio anche al nonno, marito della donna, morto in piena pandemia per complicanze dovute al. A lui Rovazzi ha rivolto nuovamente il pensiero dando l'ultimo addio a sua nonna, ricordandoli insieme sereni e innamorati: "".

Rovazzi, da sempre molto riservato sulla sua vita privata, non ha mai nascosto di mettere al primo posto la sua famiglia. I nonni, per lui, hanno rappresentato un perno centrale nella sua crescita. Lo svelò lui stesso a Verissimo, quando nel 2020 rilasciò un'intervista esclusiva a Silvia Toffanin parlando proprio del nonno, figura centrale della sua vita. Decine i messaggi di cordoglio da personaggi del mondo dello spettacolo e fan che si sono stretti virtualmente accanto a Rovazzi dopo la pubblicazione del post.