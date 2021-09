Rumor su Aurora Ramazzotti: "Mostra il lato B perché è single"

La fine dell'estate sembra portare un clamoroso addio. Quello tra Aurora Ramazzotti e lo storico fidanzato Goffredo Cerza. Secondo le ultime indiscrezioni la coppia, che stava insieme da oltre tre anni, si sarebbe lasciata. I due non confermano né smentiscono, ma gli indizi sarebbero tanti.

A scatenare i rumor sulla rottura tra Aurora Ramazzotti e il fidanzato, ingegnere elettronico che vive a Londra, è stato il settimanale Chi, che in una rubrica dedicata ai gossip di fine estate ha lanciato la bomba. " I due si sono lasciati - si legge sulla rivista diretta da Alfonso Signorini - la Ramazzotti oggi sta incanalando le sue energie nel lavoro e sta registrando con Alvin un nuovo programma sui misteri per Italia 1 ". A incrementare i dubbi su un possibile addio ci sono i social network, dove l'ultima foto di coppia risale allo scorso giugno. Poi c'è la vacanza a Ibiza dove Aurora Ramazzotti è volata da sola con le amiche più intime. L'indiscrezione, al momento, rimane tale visto che la coppia non si è ancora pronunciata sul gossip, che sta facendo velocemente il giro del web.

Nonostante l'assenza di foto sui social, Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza erano ancora insieme a fine luglio, quando sono volati in Grecia, sull'isola di Mykonos. Insieme si erano mostrati in alcune storie Instagram pubblicate dalla figlia di Eros e Michelle Hunziker. Eppure sembra che tra i due qualcosa si sia rotto portando alla fine la loro relazione. I fan ricordano il periodo del lockdown che la coppia aveva trascorso insieme all'amica di Aurora, Sara Daniele, nella casa di Michelle e Tomaso Trussardi. Sul web avevano fatto dirette e live. In quello stesso periodo le Iene avevano realizzato uno scherzo ai danni di Aurora grazie alla complicità del fidanzato e della figlia di Pino Daniele.

Oggi l'indiscrezione sull'addio tiene banco sui siti di gossip e Dagospia ironizza: " Ecco perché Aurora Ramazzotti è così impegnata a parlare di sesso e mostrare il lato b su Instagram. E' tornata sul mercato ". Quello che è certo è che oggi la figlia di Eros e Michelle è impegnata a 360° con nuovi progetti televisivi, che la vedranno tornare protagonista sul piccolo schermo il prossimo autunno.