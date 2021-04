La Ferilli scende in campo per l'operaio licenziato per la fiction

Ha creato un grande clamore il licenziamento di Riccardo Cristello il dipendente di Arcelor Mittal, reo di aver condiviso un post in cui invitava tutti a guardare la fiction “Svegliati amore mio” con la quale Simona Izzo e Ricky Tognazzi hanno voluto trattare l’argomento delle conseguenze dell’inquinamento industriale sulla salute. Sabrina Ferilli, protagonista di questa serie, è scesa in campo per portare solidarietà all’operaio a cui si è offerta di pagare le spese legali e lo stipendio.

Non è stata però l’unica. Prima di lei i sindacati e molti altri personaggi del mondo dello spettacolo, come il regista della fiction Ricky Tognazzi e l'attore tarantino Michele Riondino, si erano spesi per aiutare concretamente l’operaio. Questo perché la miniserie trasmessa da Canale 5 con grandi indici di ascolto, racconta una storia che si svolge intorno ad un’acciaieria, la Ghisa, le cui polveri sottili provocano la leucemia alla figlia della protagonista, e secondo la multinazionale, il post pubblicato conteneva frasi lesive all’immagine e alla reputazione dell’azienda. Da qui la decisione del licenziamento.