Sabrina Ferilli si commuove a Tu si que vales: "Maria ti fai sempre i ca... di tutti"

Serata ricca di emozioni aTu si que vales. A essere maggiormente colpita dalle esibizioni e dai performer dell'ultima puntata del programma di Canale 5 è stata Sabrina Ferilli. L'attrice si è lasciata trasportare dalle emozioni, ascoltando le storie di alcuni talenti e le lacrime l'hanno tradita in più di una occasione. La sua commozione non è sfuggita a Maria De Filippi che, sottolineando il fatto davanti alle telecamere, ha scatenato la reazione sarcastica della Ferilli.

L'attrice si è commossa subito dopo l'esibizione di un giovane gruppo di acrobati. I Solasta si sono esibiti con una serie di figure acrobatiche sulle note di ''The show must go on'', ma è stata la loro storia a colpire i giudici. I sette talenti si sono conosciuti durante la pandemia e hanno deciso di unire le loro abilità, dando vita a un numero speciale e portandolo in giro per il mondo. L'esibizione ha colpito per spettacolarità e audacia sia i giudici sia la giuria popolare, che ha votato all'unanimità per il passaggio direttamente in finale.

Mentre i Solasta venivano acclamati al centro dello studio, Sabrina Ferilli non è riuscita a trattenere le lacrime. Maria De Filippi, accortasi del suo momento di debolezza, non ha potuto fare altro che chiederle il motivo e l'attrice ha spiegato con le lacrime agli occhi: " Sì, sono contenta per loro. Per la fatica, per l'impegno. Sì, facciamola a livello internazionale la figura di cacca, Maria! Mi commuovo perché immagino quanta fatica, quanta aspettativa, quanta tensione. Insomma chi fa lo stesso mestiere quando si arriva a un livello alto l'emozione è sempre tanta ".