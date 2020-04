"Con che cosa posso dormire?" ​E il web "massacra" la Salerno

Hanno scatenato un'accesa discussione le parole che Sabrina Salerno ha riportato nella descrizione di uno dei suoi ultimi scatti sexy condivisi con il web. Nello specifico, a corredo di una foto postata sul suo profilo Instagram e che la immortala mentre indossa della lingerie e si rimbocca le coperte, la showgirl genovese - tra il serio e il faceto- si è chiesta e ha chiesto al web quale farmaco dovesse assumere tra le tre opzioni da lei segnalate per iscritto: "Stasera sono indecisa: con quali dei tre dovrei andare a letto? Minias, Lexotan oppure Xanax?!?“.

Il post in questione della seducente showgirl è diventato in poche ore virale in rete e ha ottenuto oltre 18mila like. Sotto lo stesso, inoltre, non sono mancati i commenti del web. E, tra i messaggi più disparati giunti a margine dell'ultimo scatto postato dall'attrice, si leggono i seguenti: "La bellezza"; "Potevo nascere medicinale"; "Usa cose omeopatiche secondo la mia modesta opinione"; "Con qualsiasi cosa tu ci vada.. sei cmq magnifica..."; "Sole e sogno intramontabile..comunque meglio di una canna non ti rilassa niente". Oltre a quest'ultimi, inoltre è giunto anche un commento volto a stigmatizzare il discusso messaggio lanciato dall'attrice e da cui trapelerebbe un presunto disturbo d'insonnia che non permetterebbe alla Salerno di dormire tranquillamente e senza dover ricorrere ai farmaci. "Non scherzare così", ha commentato piccato un utente, in risposta all'ultimo messaggio social della showgirl.

Ma la showgirl ha rincarato la dose. Nella descrizione di un altro scatto condiviso nella giornata di ieri, la Salerno è tornata a fare allusioni all'insonnia scrivendo il seguente messaggio: "Guardate cosa è sbucato dalla soffitta?! Vintage time... buonanotte con camomilla e valeriana...".

Sabrina Salerno nostalgica della libertà