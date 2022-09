Salta il ritorno in tv di Alessia Marcuzzi. Cosa sta succedendo su Rai Due

Il suo ritorno sembrava ormai imminente, ma alla fine Alessia Marcuzzi dovrà aspettare ancora un po'. Boomerissima, il varietà di Rai Due, che mette a confronto due generazioni quella dei millennials e quella X (dei nati tra il '65 e il '79), è stato posticipato al 2023. Una tegola per la seconda rete Rai, che aveva già cancellato un altro programma poche settimane fa.

Il nuovo format, che segnava il ritorno in televisione della conduttrice a un anno dal suo addio a Mediaset, era stato annunciato ufficialmente alla presentazione dei palinsesti Rai della nuova stagione. " Un passaggio annunciato in pompa magna, una delle poche novità in arrivo", ha fatto notare Dagospia, che ha anticipato lo slittamento di Boomerissima motivando la scelta dei vertici Rai: "Problemi legati allo studio (si era pensato a Tivoli come location) ma anche qualche ragionamento sul fronte budget. Meglio aspettare gennaio ".

La prima puntata della trasmissione della Marcuzzi - prodotta dalla EndemolShine Italia - sarebbe dovuta andare in onda martedì 22 novembre in prima serata per sei settimane, ma il programma " slitterà al prossimo gennaio, nella medesima collocazione ", riferisce Dagospia. Alla base della scelta della Rai ci sarebbe un problema economico, legato ai costi per la realizzazione del format, ma anche una questione tecnica sugli studi, dove si registrano le puntate.

A quanto pare, però, la conduttrice è stata colta alla sprovvista dallo slittamento. Poche settimane fa, in un'intervista rilasciata al settimanale Oggi, aveva annunciato il suo ritorno sulla seconda rete Rai, sorvolando su rinvii e problemi: " Torno in tv a novembre. Boomerissima? L’ispirazione mi è venuta pensando al rapporto con mio figlio Tommaso, che ha 21 anni e spero partecipi alla trasmissione, anche solo per una puntata ". Con l'inizio della nuova stagione televisiva, sembra che a viale Mazzini ci sia qualche problema di troppo sui palinsesti di Rai Due. A fine agosto, infatti, era arrivata un'altra brutta notizia: la cancellazione dello show Sing sing sing. Al palo è rimasto, in questo caso, il conduttore Stefano De Martino, che ha dovuto rinunciare al nuovo format, tornando alla conduzione del consolidato Stasera tutto è possibile. Ora è toccato alla Marcuzzi e in Rai c'è già chi mormora.