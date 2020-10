Sandra Milo confessa: "A 87 anni ho bisogno di lavorare per mantenere i miei figli"

La pensione è sempre più lontana per Sandra Milo. A 87 anni suonati la popolare attrice non ha nessuna intenzione di lasciare il suo lavoro che, negli ultimi mesi, l'ha vista sempre più protagonista in televisione. A spingerla non è solo la passione per il suo lavoro, ma anche la necessità di guadagnare per poter mantenere i figli Azzurra e Ciro, entrambi disoccupati.



L'amara confessione è arrivata durante un'intervista al settimanale Nuovo, dove Sandra Nilo ha svelato il motivo del suo ritorno sul piccolo schermo. L'ultimo anno per lei è stato decisamente ricco di impegni. L'esordio sui social network per combattere la noia della quarantena, la battaglia contro il Governo per sostenere artisti e lavoratori dello spettacolo e infine il ruolo come inviata per La Vita in Diretta Estate al fianco della figlia Debora Ergas. Una nuova primavera per lei che alla soglia dei 90 anni di lasciare la sua professione non ci pensa proprio. E se da una parte il desiderio di televisione è forte da ormai sessant'anni, dall'altra c'è la necessità - come molti - di lavorare per mantenere i figli.

" Ho bisogno di lavorare per mantenere i miei figli, Azzurra e Ciro, - ha confessato Sandra Milo sulle pagine della rivista - che sono disoccupati. Lui ha anche un bambino, il mio nipotino Flavio, di 7 anni, e anche mia nuora Vanessa è senza lavoro. Quindi io, che ho la fortuna di essere in salute, devo lavorare per aiutare loro e poi se devo fare una cosa non sto lì a riflettere più di tanto: è il pensiero che mi affatica ". Una situazione delicata e difficile di cui lei stessa aveva già parlato durante il lockdown. Nella Fase 2 della ripartenza, quanto esercizi commerciali e strutture provavano a ripartire dopo due mesi di stop legati alla pandemia, il settore dello spettacolo era rimasto fermo al palo. Uno stop che ha messo in ginocchio migliaia di lavoratori, artisti e maestranze. Tra loro anche due dei figli di Sandra Milo, Azzurra e Ciro, avuti dal secondo matrimonio dell'attrice.

Oggi a distanza di diversi mesi la situazione non è migliorata e Sandra Milo non smette di combattere, per il settore, per lei e per i suoi figli che continua a mantenere economicamente: "Anche io inizialmente mi sono trovata senza lavoro all’improvviso. Avrei dovuto debuttare a Milano con lo spettacolo "Ostriche e caffè americano", storia di drag queen, un soggetto meraviglioso e molto felliniano. Ma a causa del covid-19 è saltato tutto. Avevo anche un film da girare e non l’ho potuto fare a causa dell’emergenza sanitaria".