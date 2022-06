Sanremo 2023 brucia i tempi. Fuori il regolamento: "Canzoni scelte su appeal radiofonico"

Mancano ancora otto mesi al prossimo festival di Sanremo ma Amadeus e la Rai sembrano avere fretta di portarsi avanti. Contrariamente a quanto successo negli anni passati, il direttore artistico e i vertici di viale Mazzini hanno deciso di pubblicare con largo anticipo il regolamento della 73esima edizione della kermesse canora. Così alla vigilia dell'estate si conoscono già date, concorrenti in gara e come si svolgeranno le serate.

Il quarto Sanremo targato Amadeus andrà in onda dal 7 all'11 febbraio e vedrà in gara, anche nell'edizione 2023, venticinque cantanti inclusi i tre finalisti di Sanremo Giovani (che si svolgerà a dicembre sempre su Rai Uno). Per quanto riguarda i "big", Amadeus sarebbe già al lavoro per selezionare i partecipanti e svela: " Il cast anche in base alle proposte musicali che mi arriveranno sarà scelto, come sempre, dando peso al valore delle canzoni e alla loro potenzialità rispetto al mercato, con una particolare attenzione al loro 'appeal radiofonico' ". Insomma influirà anche l'orecchiabilità del brano in prospettiva radiofonica.

Le prime tre serate saranno dedicate all'ascolto delle venticinque canzoni in gara con le prime classifiche provvisorie, mentre la quarta sarà dedicata, come di consueto, alle Cover. " In questa occasione gli artisti potranno attingere da un repertorio che spazia dal 1° gennaio 1960 al 31 dicembre 1999 - si legge nel regolamento ufficiale - reinterpretando una canzone insieme a un ospite da loro individuato e approvato dalla Direzione Artistica. L'interpretazione più votata riceverà un premio speciale ".

Tra le novità introdotte nel regolamento c'è la durata delle canzoni - che non dovrà superare i quattro minuti - e l'ampio spazio dedicato a cosa significa "canzone nuova" per evitare le polemiche e le paventate esclusioni, che avevano interessato Fedez e Gianni Morandi gli scorsi anni. Nessuna nuova, invece, sul fronte delle votazioni: " Le canzoni in gara saranno giudicate dal pubblico da casa attraverso il Televoto (da telefonia fissa e da telefonia mobile), dalla Giuria della Sala Stampa, Tv, Radio e Web (150 rappresentanti dei media accreditati al Festival) e dalla Giuria Demoscopica (300 componenti) ".

Nelle prime due serate toccherà alla giuria della sala stampa, tv, radio e web votare con incidenza finale un terzo per tv e carta stampata, un terzo per quella radio e un terzo per la giuria web. La terza sera la classifica sarà decretata per il 50% dal televoto e per l'altro 50% alla giuria demoscopica. Nella serata delle Cover e per la finalissima, invece, il voto finale scaturità dal televoto (34%), dalla giuria sala stampa -tv-radio (33%) e dalla giuria demoscopica (33%). Infine, i nomi dei cantanti in gara potranno essere resi noti a partire dal prossimo dicembre.