"Solo a Telelombardia", "Intanto venivi": Amadeus travolto dalla bufera

Sanremo non è ancora iniziato, ma la polemica è già servita. Quella scatenasi dopo l'annuncio dell'ospitata di Checco Zalone. La gag andata in onda durante il tg1 tra Amadeus e l'attore comico barese ha fatto infuriare il direttore di Telelombardia, Fabio Ravezzani, che su Twitter ha bacchettato il conduttore per la sua "risata sguaiata".

" Dopo non lavorerai mai più lo sai ", aveva scherzato Checco Zalone durante in Tg1, confermando la sua partecipazione alla 72esima edizione del festival di Sanremo in programma dall'1 al 5 febbraio. Nel siparietto messo in scena con Amadeus, il protagonista di "Cado dalle nubi" e "Tolo tolo" aveva messo in guardia il direttore artistico dalla sua partecipazione come ospite alla kermesse. " Checco ci vieni questa volta a Sanremo", lo aveva pressato Amadeus nel collegamento con il telegiornale serale di Rai Uno, scatenando la replica ironica del comico : "Hai sistemato il tuo mutuo? Hai comprato casa a tua figlia? Perché dopo non lavorerai mai più...a Telelombardia, forse ".

La citazione della rete televisiva regionale della Lombardia non è però piaciuta al direttore di rete, Fabio Ravezzani, che subito dopo la gag si è sfogato su Twitter con un cinguettio al vetriolo: " Spiace deludere Amadeus, ma una persona che ride così sguaiatamente su colleghi di un'altra tv noi non la manderemmo mai in onda. Questione di stile". E quelli che gli dicevano di non prendersela per la boutade, Ravezzani ha replicato ancora più furioso: "Se in una gag dicessero che lei è stupido non se la prenderebbe? La gag ci sta, la risata sguaiata del collega no. Tutto qui. Capisce? ".

Nel mirino del direttore è finito anche Enrico Mentana, reo di avere commentato divertito lo sketch di Amadeus e Zalone. "Sensazionale incapacità di capire di Mentana - ha scritto Ravezzana attraverso il suo profilo Twitter - A me non ha dato fastidio la battuta di Zalone (ci sta, infatti non cito lui) ma il fatto che Amadeus finga di ribaltarsi dalle risate come se lavorare da noi fosse una cosa per cui sganasciarsi. Tra colleghi non è gradevole ". La sfuriata del giornalista ha creato un vero e proprio polverone sui social network non tanto per la gag quanto per l'atteggiamento di Amadeus che, alla richiesta di scuse di Ravezzani, ha replicato con il silenzio.

Intervistato su Radio Cusano Campus, il direttore di Telelombardia ha chiarito: " Quello che non mi è piaciuto è che Amadeus si ribalti dalle risate. Ricordiamo che negli anni '90 Amadeus veniva ospite su Telelombardia. I nostri dipendenti ci sono rimasti male, perché sembra che lavorare a Telelombardia sia una cosa da prendere in giro ". Ravezzani si è detto deluso più che furioso, giustificando la sua replica a una reazione fuori luogo di un collega.

Spiace deludere Amadeus, ma una persona che ride così sguaiatamente su colleghi di un’altra tv noi non la manderemmo mai in onda. Questione di stile. #Sanremo2022 https://t.co/M2Rfo4BoBd — Fabio Ravezzani (@FabRavezzani) January 8, 2022