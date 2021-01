Sanremo, Amadeus rilancia: "Stiamo lavorando per nave-bolla. Ospiti stranieri? Prima gli italiani"

La nave - bolla Covid free si farà. A confermarlo è il direttore artistico del Festival di Sanremo Amadues. Il conduttore lo ha annunciato in diretta radiofonica su Rtl, spiegando: " Stiamo lavorando, c'è un protocollo serio e preciso ".

Quella che sembrava essere solo un'idea fantasiosa è ormai diventata il fulcro dell'allestimento della nuova edizione del Festival di Sanremo. Le date dovrebbero essere confermate (2-6 marzo), ma l'attenzione ora è tutta puntata sull'accordo con Costa Crociere per organizzare la settimana di "vacanza" - così l'ha definita Amadeus in diretta su radio Rtl - dei 500 del pubblico. " L'idea è di creare una bolla per permettere a 500 persone in platea - ha spiegato Amadeus - sempre le stesse e senza avere contatti con nessuno, di essere presenti al teatro Ariston. Per questo devono essere messe in protezione e speriamo tra questi ci siano persone già vaccinate. Al di là dei tamponi quotidiani, devono essere presi, portati sulla nave e poi portati la sera in teatro con pulmini piccoli, da massimo venti persone, con tutto un protocollo. I 500 del pubblico sulla nave trascorreranno una bellissima settimana di vacanza ". Sulla composizione della platea, dalla quale dovrebbero essere escluse persone anziane, Amadeus ha lanciato qualche idea: " Una parte del pubblico potrebbe essere riservata a operatori sanitari già vaccinati con il duplice scopo di ringraziarli per il loro lavoro nella pandemia e di abbattere il rischio contagi ".

Nel concreto, come ha anticipato Riviera24 , i vertici di Viale Mazzini avrebbero concordato con Costa Crociera un'operazione di marketing da svariati milioni di euro. Costa, per rilanciare il settore delle crociere, si sarebbe offerto comedella nave-bolla, mettendo a disposizione uno dei suoi gioiellini, la Costa Smeralda. L'imponente e lussuosa imbarcazione, a causa del prolungato lockdown, si trova ormeggiata nel capoluogo regionale senza possibilità di partire nel breve periodo per le crociere e questo sarebbe il modo ottimale per utilizzarla e farsi pubblicità. I 500 ospiti a bordo usufruirebbero, dunque, di tutti i comfort che normalmente sono riservati ai crocieristi (e non sono esclusi spot pubblicitari sulla vita da crociera) e si godrebbero così una settimana di relax e vacanza a bordo.

Per quanto riguarda, invece, lo spettacolo e gli ospiti Amadeus ha annunciato che una "reunion" musicale (Abba o altri) potrebbe avvenire sul palco dell'Ariston. Ma la priorità sarà un'edizione principalmente italiana: " Gli ospiti internazionali? Potrebbero esserci anche se vorrei fare un festival molto nazionale, pensare anche e soprattutto al settore musicale completamente a terra. Vorrei un Sanremo come momento di rinascita del paese ". La nuova versione del Festival, soprattutto l'idea della nave, intanto piace all'estero e ha attirato l'attenzione della stampa americana: " Dagli Stati Uniti vorrebbero già fare dei servizi sulla nave ormeggiata a largo di Sanremo per il Festival. È una cosa che non è mai stata fatta prima e incuriosisce ".