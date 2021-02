Sanremo, arriva l'ok del Cts al festival "blindato"

Dopo giorni di incertezza è arrivata la fumata bianca. Il festival di Sanremo si farà al teatro Ariston, senza pubblico e ridotto all'osso in risorse ed eventi collaterali. A dare il via libera è stato il Comitato tecnico scientifico. Insomma ci sarà spazio solo per i cantanti e la musica, tutto è il resto è troppo in tempi di pandemia.

La decisione presa dal Cts arriva dopo giorni di grandi incertezze e polemiche. I veti dei ministri, il caso e la levata di scudi di Amadeus in difesa del festival, giunto quest'anno alla sua 71esima edizione, avevano fatto temere il peggio. Il conduttore sembrava essere pronto a lasciare la direzione artistica dopo il "no" alin sala arrivato dal ministro della Salute Speranza e avallato dal ministro Franceschini. Digerito l'amaro boccone di un teatro vuoto e desolato, Amadeus ha atteso il nullaosta del Comitato. La Rai ha inviato a inizio settimana il protocollo anti-Covid predisposto per garantire il regolare e sicuro svolgimento della kermesse canora e il Cts ha dato l'ok.

Habemus Sanremo, insomma, ma non sarà certo quello di sempre. Le regole saranno rigide: accessi e percorsi diversificati per artisti, orchestrali e addetti ai lavori; regole stringenti per prove, le esibizioni e la diretta con "tetti" di affollamento per ogni area; tamponi ogni 72 ore per chiunque entri all'Ariston e obbligo assoluto, fatta eccezione per conduttori, cast ed eventuali ospiti in video durante la diretta, di indossare la mascherina Ffp2 e di mantenere le distanze. Oltre alla sanificazione di microfoni di cantanti e coristi e di tutti gli oggetti di scena.

La Fimi (Federazione Industria Musicale Italiana) gongola e approva: " Tutto va nella direzione giusta. Le misure di sicurezza invocate dall'industria discografica per artisti e staff vanno nella direzione auspicata ". Ma rimane ancora l'incognita della gestione della città e delle aree alberghiere, ma quello spetterà al Prefetto e al Sindaco di Sanremo. Quest'ultimo intanto tira un sospiro di sollievo dopo i rumor che volevano uno storico trasferimento logistico (studi milanesi) del festival. Tutto è rientrato e il festival rimane a Sanremo. " Finalmente si parte - ha dichiarato il sindaco di Sanremo, Alberto Biancheri, commentando con l'Adnkronos il via libera del Cts al Protocollo per la sicurezza sanitaria del Festival di Sanremo - è stato fatto un passo avanti importante. Si chiudono dieci giorni molto difficili. Adesso studieremo nel dettaglio tutte le misure e nei prossimi giorni mi vedrò con prefetto e questore, oltre che con la Asl, per impostare il lavoro perché tutto fili liscio anche fuori dagli edifici e per le strade di Sanremo ".