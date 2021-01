"Sarà un Sanremo degli italiani". Ma Amadeus chiama Naomi Campbell a condurre

Sarà Naomi Campbell ad aprire la 71esima edizione del Festival di Sanremo al fianco di Amadeus. La Venere Nera sarà, infatti, uno dei dieci volti femminili che si alterneranno sul palco del teatro Ariston nelle vesti di co-conduttrici. L'annuncio è arrivato dallo stesso direttore artistico della kermesse musicale intervistato da La Stampa.

" In totale vedrete dieci donne al mio fianco - ha svelato al quotidiano Amadeus - alcune per una sera, altre per tutta la settimana e si rappresenteranno come preferiranno ". Tra le dieci bellissime ci sarà la top model Naomi Campbell, che con l'Italia ha un legame speciale. È stato Amadeus a volerla fortemente dopo che, la scorsa estate, ha visto un servizio televisivo dedicato alla modella e al suo impegno in campo civile: " Lei sarà certamente la co-conduttrice della prima serata perché amo il racconto delle loro esperienze. Naomi potrà raccontare ciò che il pubblico non sa e le appartiene. La sua amicizia con Nelson Mandela, le sue battaglie per i diritti civili contro il razzismo. Vedrete, sarà magnifica ".

Sarà un Sanremo prima degli italiani -

- perché il festival di quest'anno intende essere anche un momento di rinascita per tutti quei settori dello spettacolo, non solo la musica ma anche il teatro, che sono in grandissima sofferenza da quasi un anno".

"Vorrei fare un festival molto nazionale, pensare anche e soprattutto al settore musicale completamente a terra

L'approdo sul palco dell'Ariston di Naomi ha innescato da subito un accesosui social, soprattutto perché - solo dieci giorni fa - Amadeus aveva annunciato di voler dar vita a un Sanremo nazional popolare incentrato su ospiti e personaggi prettamente italiani . "aveva svelato dai microfoni di Rtl 102,5 il 14 gennaio scorsoE aveva poi proseguito:".

Le parole di Amadeus sul coinvolgimento della Campbell hanno trovato terreno fertile sui social network. Non bastava la polemica sulla presenza di Ibrahimovic dopo la rissa con Lukaku, ora in molti si chiedono se ci fosse la reale necessità di un volto straniero alla conduzione di una kermesse canora nazionale: " Naomi Campbell co conduttrice a Sanremo. Si vede che a noi italiani ci piace buttare i soldi", "Ma che c'entra Naomi Campbell a Sanremo? Per carità, bellissima, ma sa presentare una canzone, il direttore d'orchestra, gli autori in italiano? Dai, via", "Meno male si era detto prima gli italiani ahahh a".